Básquet: Paul Larsen no jugará para OTC

En la previa del debut en la Liga Argentina, el elenco que dirige Alejandro Kuperman recibió la noticia que finalmente, el norteamericano Paul Larsen, no jugará para Oberá Tenis Club (OTC), quien parecía ser el refuerzo de jerarquía para el plantel de la Capital del Monte, decidió cambiar de planes y no llegará a la ciudad. Paul se comunicó con los dirigentes “celeste” y avisó que no lo esperen ya que firmara y jugará en Perú.

El arribo del norteamericano se esperaba para esta noche, pero la noticia sorprendió a la dirigencia y simpatizantes del OTC ya que los dirigentes habían abonado los pasajes para que viaje desde Estados Unidos y aterrice en Misiones.

La dirigencia de OTC, ya cambio el chip y comenzó a gestionar la llegada de otra ficha extranjera para que el plantel pueda tener aún más jerarquía de cara a la próxima temporada 2019-2020.

Por otra parte, Oberá Tenis Club será local de Unión de Santa Fe, el próximo miércoles 23 de octubre, donde darán inicio a su 12° participación en la segunda categoría del básquet argentino.