Vuelve League of Legends después de una década

La versión para estas plataformas se llamará League of Legends: Wild Rift, y viene con algunos cambios importantes respecto a la versión de PC. Para empezar integra una versión modificada del mapa y una nueva interfaz de usuario adaptada al uso de dos sticks (en pantalla en el caso de los móviles). La idea también es que las partidas sean más cortas. 15 o 20 minutos como máximo en lugar de las partidas de una hora en PC.

De acuerdo con el sitio Web de Riot, League of Legends: Wild Rift se adaptará a los celulares con algunos cambios clave en los controles y además, el mapa será diferente y con una extensión menor, para que los tiempos de batalla sean más reducidos que en la versión para computadoras.

Riot Games comenzará a lanzar betas del juego a finales de 2019 y ya puedes registrarte en el sitio Web del juego para ser de los primeros en probarlo. Las primeras pruebas comenzarán en China, pero pronto se expandirán a otras regiones.

League of Legends no es el primer juego de formato Multiplayer Online Battle Arena (MOBA por sus siglas en inglés) disponible para dispositivos móviles. Títulos como Arena of Valor, Vainglory o Heroes Evolved, cuentan con un gran número de descargas en las tiendas de aplicaciones móviles.