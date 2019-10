Valeria Barón, la atleta misionera que rompe récords en carrera con vallas y ahora se anima a la actuación

Grabó varias publicidades y en un spot que actualmente circula por diferentes canales de TV, es la actriz principal de la promoción de un antialérgico donde interpreta a una atleta. “No me veo en el mundo del modelaje o de la actuación, pero la verdad es que debería considerarlo porque es un ingreso de buen dinero extra”.

Entre tantas publicidades que se emiten en los canales de televisión por aire y por cable, hace semanas que llama la atención una que promociona un producto antialérgico. Se trata de una carrera con vallas donde los protagonistas son personas que sufren diferentes afecciones alérgicas y que antes de largar, consumen diferentes medicamentos para atenuar los efectos de su malestar. De los 5 atletas en competencia, la que llega primero a la meta es “Luciana”, quien se impone porque tomó el medicamento recomendado que “actúa tres veces más rápido”. Pero, ¿quién es Luciana?. Luciana es el nombre elegido para la actuación, pero detrás de la atleta-actriz está la misionera Valeria Barón, la dueña del récord argentino de los 4×400 metros que no sólo gana en la pista, ahora también busca, casi sin querer, imponerse en el mundo de las publicidades. “No pasa por mi cabeza actuar o modelar, no es algo a lo que me voy a dedicar, pero últimamente lo vengo haciendo seguido por compromisos contractuales con mis sponsors y si además sirve para que me quede algún dinero extra, claro que lo voy a seguir haciendo”, confiesa la eldoradense de 24 años desde Buenos Aires, donde se instaló hace años para hacer lo que más le gusta en serio: entrenar y correr.

“Yo ya había hecho un par de castings para publicidades porque se trata un poco de eso, de ir a los castings, de que las agencias te tengan registrada, que tengan tus datos guardados como modelo o actriz. Yo hace un par de años hice una publicidad con la misma agencia que ahora me buscó para grabar la publicidad del antialérgico y ya me tenían vista”, cuenta a Misiones Online la eldoradense que estudia kinesiología.

De las pistas al set

Valeria Baron es una destacada atleta argentina que cuando era pequeña, corría carreras en Eldorado hasta que su talento fue descubierto por ojeadores de la disciplina. A los 16 años dejó la tierra colorada y se mudó a Buenos Aires. El resto de la historia dentro del deporte es bien conocida, a partir de actuaciones a nivel internacional y como integrante del seleccionado argentino participó en la posta de los 4×400 metros planos en los recientes Juegos Panamericanos de Lima. “La verdad tengo que confesar que estar en un set de filmación o una sección de fotos, me causa más stress, me cansa mucho más que cuando estoy entrenando. Porque no estudié para eso, no me siento cómoda, pero cuando me convocan lo hago, ya sea porque me lo pide la marca que me viste (la de las tres tiras) o porque aparecen opciones de grabar publicidades”, reconoció la vallista.

La publicidad del antialérgico

“Ahora me presenté al casting porque estaban buscando una corredora que sea vallista. Vinieron a la pista del Cenard a buscar una atleta. Yo fui al casting, quedé. Y en el segundo llamado quedamos para el papel principal que es de corredora, dos atletas de las cuales las dos somos vallistas, somos profesionales del atletismo y por suerte al final quedé yo”, explicó Valeria, en relación a su última aparición en una pista, aunque no por un podio o una medalla.

Aunque ella mismo se define como “muy mala para la actuación”, lo que sale al aire es una joven que con mucha naturalidad ejecuta el papel solicitado. “En los castings tenés que ir, hacer lo que te piden, sacarte fotos, hacer videos, correr. En este caso había mucho acting porque había pedidos especiales en las miradas, en cómo pasas la cinta, apuntar al cartel, festejar esas cosas tienen una mini actuación, así que también evaluaron eso. Es la primera vez que hago algo así. Nunca jamás en mi vida actué, soy re perra para la actuación. Las publicidades que había hecho antes, que fueron de un local de ropa femenina, tenía que correr y nada más”.

(Video publicado por: A24)

La charla con Valeria trascurrió en un alto de sus entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Por delante les quedan algunos compromisos interclubes y para el año que viene, varios eventos internacionales. La otra gran prioridad es la facultad, con las materias del tercer año de kinesiología, pero su figura esbelta, su simpatía, la sonrisa que contagia y sus dotes casi desconocidos para la actuación, ya le están abriendo puertas para grabar publicidades, quizás el primer paso para otros papeles importantes.

Fotos: Valeria Barón

DG EP