Un mochilero argentino fue detenido en Ecuador por violar el toque de queda

Según testigos, la policía ecuatoriana lo arrestó cuando estaba en la puerta del hostel en el que se hospedaba. Su familia no tiene noticias de él desde hace una semana.

Federico es de Florencio Varela y se encontraba viajando como mochilero con su novia desde hace ocho meses. Hace diez días habían llegado a Ecuador, pero el jueves pasado, según contó la pareja a la familia, un grupo de policías se lo llevó arrestado de la puerta del hostel de la localidad de Cuenca en el que se hospedaban por violar la Ley 281, es decir, el toque de queda.

Según relató la novia de Federico, una joven de nacionalidad alemana, él y otras personas estaban en la calle cerca de las 20:10 cuando los policías ecuatorianos, haciendo cumplir el toque de queda, lo subieron a un móvil, lo encerraron y lo dejaron incomunicado. Eso le dijeron testigos que presenciaron la escena e ingresaron al hostel a contarle lo que acababa de ocurrir.

La joven junto a otra mujer lograron acercarse hasta el lugar donde lo mantenían detenido, pero sólo pudieron verlo de lejos, sin posibilidad de entablar ningún tipo de comunicación.

Este miércoles, Andrea, una de las dos hermanas de Federico, habló con el canal de noticias TN y manifestó la preocupación de la familia, que desde hace una semana no tiene noticias del joven y que sigue con preocupación por televisión la fuerte crisis social que vive el país caribeño.

“Desde el viernes dejamos de tener novedades de él. Presentamos un hábeas corpus pero lo rechazaron”, explicó Andrea, quien si bien confirmó que desde el consulado estaban al tanto de la situación, no les dieron mayores precisiones. “Nos pidieron que les mandemos sus antecedentes penales, lo que hicimos ayer, pero no tuvimos más noticias”, contó.

Además compartió que los abogados del consulado les dijeron que “debían pasar 10 días para recién poder tener una audiencia y ver qué decide el juez sobre qué se puede hacer”.

También dejó saber que en medio de la preocupación la mamá de Federico quiso viajar a Ecuador, pero desde el consulado le manifestaron que no sólo no era necesario, sino que además no cambiaría en nada la situación.

(Infobae)