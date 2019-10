Previo a las elecciones, los argentinos compran más dólares para ahorrar y reales para sus vacaciones

Desde la agencia de cambio Dos Arroyos analizaron el comportamiento económico de los misioneros en época electorales. Eduardo Rey Leyes dueño de la compañía afirmó que la tendencia está en el ahorro en moneda extranjera y recordó que el límite de compras de dólares pasó de ser casi 5.000 dólares hace dos años a los 1000 dólares en la actualidad.

Eduardo Rey Leyes. Radio República.

Para el titular de la casa de cambios Dos Arroyos, a pocos días de las elecciones presidenciales, el ánimo de las personas se ve reflejado en sus ansias por la compra de dólares y reales para vacacionar.

“Mucha gente ha comprado dólares y reales para las vacaciones yes como que estamos en la víspera de una cosa que puede cambiar con un nuevo Gobierno Nacional con lo cual en esta situación de un poco de incertidumbre la gente adquiere su tranquilidad por decirlo de otra manera”.

Señaló que para los argentinos comprar dólares y atesorarlos es una garantía y un resguardo. “Cuando nadie sabe lo que va a pasar lo que generalmente se hace es comprar dólares”.

Explicó que desde esta fecha las personas comienzan a programar sus vacaciones y ahorrar en dólares.

Control cambiario

En sus dos años de creación, afirmó que se han visto cambios en el consumidor y comprador de moneda extranjera.

“El tema del control cambiario hace que se establezcan nuevos límites, incluso Dos Arroyos ha bajado esos límites y lo que se puede cambiar es hasta 1.000 dólares o su equivalente en otra moneda extranjera”. Explicó que cuando empezaron a trabajar hace dos años se podía comprar hasta 5.400 dólares pero se ha reducido en la actualidad ese tema, lo cual hace que más gente adquiera dólares.

“Esto tiene otra dinámica que es el de la incertidumbre lo que hace que mucha gente compre volúmenes incluso más bajos. Es como que se ahorra todo en dólares. Veo compras de gente de 50 dólares, 20 dólares y pienso que es por el tema de la incertidumbre. Cuando nadie sabe lo que va a pasar lo que generalmente la gente hace es guardar su ahorro”.

Señaló que la compra de dólares para ciertas personas está prohibida, por ejemplo, las empresas. Las personas físicas pueden comprar hasta 10.000 dólares por mes por persona y bajo ciertas condiciones. Esa cantidad puede comprarla desde el uso de una cuenta bancaria con los pesos que compra. La única manera que se puede comprar en efectivo la moneda extranjera desde 1000 dólares. Este es el cepo que se estableció desde inicio de septiembre.

Precisó que hace seis o siete meses que hay superávit comercial, significa que hay dólares excedentes y ese excedente se mantiene el cepo cambiario no se va a endurecer.

Rey Leyes afirmó que ante la compra de dólares de parte de extranjeros, como los paraguayos es para un beneficio porque el lugar de los pesos es Encarnación donde se generan los mayores intercambios comerciales.

Hay dos temas, señaló, el primero: los no residentes tienen una normativa especial y pueden comprar hasta 1000 dólares por mes y esos no residentes que son paraguayos en su mayoría vienen con los pesos de Encarnación, el único requisito que se les pide hoy es haber pasado sus límites fronterizos y una identificación. El dólar está caro, con lo cual usted baja los límites de compra y tendrá muchos extranjeros comprando y es lo que sucede hoy. “E l argentino casi ya no nos compra y en las filas de personas comprando por terceros en muchas ocasiones es un negocio”.

Precisó que en el caso de Dos Arroyos cuando una persona supera los 700 dólares, nosotros solicitamos que nos demuestre alguna actividad y consultan a una base de Anses para ver si se le debe dar, porque si esa persona tiene un plan, no se le da. “El límite establecido por el BCRA es hasta 1000 dólares, pero nosotros lo que hicimos fue partir en dos, hasta 700 dólares con la presentación del documento y si supera ese monto consultamos base de la Anses”.