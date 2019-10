Pidieron la captura de Juan Darthés por violar a Thelma Fardin en Nicaragua

El actor fue acusado formalmente por el delito. La actriz de «Patito feo» lo había denunciado por abuso sexual el año pasado.

Juan Darthés fue acusado formalmente esta mañana, en un juzgado de Managua, Nicaragua, por el delito de violación en perjuicio de la actriz Thelma Fardin, quien lo había denunciado a fines del año pasado por una agresión sexual ocurrido cuando ella era menor de edad.

La acusación fue radicada en el juzgado Décimo Penal de Audiencias de Managua y en el escrito la fiscalía pide una orden de captura contra Darthés, quien está en Brasil junto a su familia, indicó Infobae.

De acuerdo con una fuente fiscal, la violación fue calificada como “agravada” por la fiscal Sandra Dinarte porque “había un vínculo de confianza (entre Darthes y Fardin) y porque producto de la violación ella tiene una afectación psicológica grave”.

Consideran que tienen “suficientes elementos de prueba”, de las cuales “la principal es la valoración psicológica (en Fardin)”. También hay pruebas testimoniales y documentales.

«Comenzó a agarrarme el cuello y yo le dije que ‘no’. Me hizo sentir su erección. Me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Y yo seguía diciendo que no. Le dije que sus hijos tenían mi edad. No le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo puedo hablar. Cuando lo dije me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a cuidarme y darme mucho amor», contó Thelma aquella tarde del 11 de diciembre, cuando estuvo acompañada por el colectivo de Actrices Argentinas.

En 2008, Fardin y Darthés habían compartido la gira de «Patito feo» en Centroamérica. Tras la denuncia penal de la joven actriz, muchas mujeres tomaron la misma consigna bajo el lema #MiráCómoNosPonemos.

Laura Esquivel, protagonista de la tira infantil, también había apuntado contra el actor denunciado: «Darthés no es ese ‘padre’ que siempre imaginé. Me cuesta darme cuenta de que teníamos en la cabeza a una persona que era otra. No me lo puedo imaginar en esa situación ni loca. Todavía no sé quién es él», confió la joven actriz.

Desde entonces, y ante el fuerte escrache, Darthés se refugió con su familia en Brasil. Incluso, a principios de este mes, sufrió un revés judicial. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 9 sobreseyó a Anita Coacci en la causa penal iniciada tras la querella presentada por Juan Darthés en su contra por injurias, luego de que la actriz lo denunciara por un presunto abuso sexual, por entender que hubo «dilaciones» y «una evidente falta de interés» en continuar con el proceso.

Más denuncias

El Ministerio Público Fiscal (MPF) recibió «entre tres y cinco consultas semanales» sobre delitos sexuales desde diciembre del año pasado, luego de que la actriz Thelma Fardin denunciara por violación al actor Juan Darthés, lo que implicó «un incremento de la demanda de asesoramiento».

Ante esta situación, la Dirección «implementó un dispositivo de atención interdisciplinario» para «asesorar y acompañar las denuncias, articulando con fiscalías especializadas para completar estas acciones», detalló el informé difundido por el portal oficial Fiscales.

Las estadísticas elaboradas por la Dovic revelan que entre diciembre de 2018 y mayo último las consultas fueron «en el 70,4% de los casos de mujeres adultas que denunciaban hechos que las tuvieron como víctimas cuando eran niñas o adolescentes».

En tanto que un 14,7% fueron de niñas o adolescentes «que contaban episodios de delitos contra la integridad sexual» y «en un 9,8%, mujeres adultas que denunciaron hechos ocurridos durante su adultez».

