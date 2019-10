Debate presidencial: Para Herrera Ahuad la participación de Alberto Fernández llevó tranquilidad y generó “un enorme compromiso”

El gobernador electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, consideró que los lineamientos generales de gobierno expresados por el candidato del Frente de Todos durante el debate presidencial, como reactivar la economía, fomentar el consumo, generar financiamiento a tasas accesibles y honrar las deudas -entre otros- llevaron tranquilidad a la gente, pero también le valieron a Fernández un “compromiso enorme” con esa misma gente. Lamentó que los tiempos del debate resulten demasiado breves para que los candidatos puedan desarrollar mejor los contenidos de sus propuestas y fundamentalmente, explicar mejor cómo piensan llevarlas adelante.

Para el vicegobernador y gobernador electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, el primer debate presidencial realizado el último domingo en Santa Fe fue útil para el “fortalecimiento del ejercicio del conocimiento de las plataformas electorales de los candidatos”. Advirtió sin embargo, que los breves lapsos otorgados a los participantes en cada una de sus apariciones, no resultaron suficientes para que desarrollaran mejor los contenidos de sus plataformas.

“Me parece que el tiempo no alcanza, no podés hablar de economía en dos minutos, creo que en el debate presidencial está el trazo grueso de hacia dónde se encamina cada uno de los candidatos por eso destaco la participación de Alberto Fernández dando líneas claras de lo que no va a hacer y de lo que sí tiene pensado hacer. Ahora… cómo lo va a hacer, no lo puede explicar en dos minutos y menos después en 30 segundos”, indicó el mandatario misionero.

Para Herrera Ahuad lo más importante del debate pasó por los ejes que trazó Fernández para su gestión, entre los que enumeró: reactivar la economía, fomentar el consumo, generar líneas de financiamiento a tasas accesibles, mejorar la capacidad productiva de las pymes, alimentar la producción nacional, honrar los compromisos de la deuda, “eso da tranquilidad pero también un enorme compromiso”, consideró.

Dijo además que durante el debate quedó en evidencia que Alberto Fernández es “una persona natural, sin coaching, no fue a lucirse para la televisión, fue espontáneo, sin más libreto que sus propuestas de campaña”.