Productores de mandioca de San Pedro reclaman la salida de yerbateros de su predio

Los trabajadores de este sector denunciaron que no se está cumpliendo con lo establecido por Nación de destinar ese fondo a construir la fábrica de almidón, sino que las obras se dejaron inconclusas. Denunciaron que en su lugar, la casa yerbatera está ocupando este espacio. Reclaman que se les permita administrar este espacio para poder construir en el mediano plazo la fábrica que necesitan para su sector y ser más competitivos, porque solo cobran 2 pesos por kilo de la raíz.

Antonio. Radio Libertad

Un grupo de productores de mandioca de San Pedro lamentó que el acopio de sus productos haya demorado y que recién hoy se esté agilizando este proceso. Sin embargo, a pesar de que la demora ocasionó que regalen la mandioca, su principal reclamo es que el espacio que se destinó desde Nación con un fondo para la construcción de una fábrica de almidón, no se haya usado para ese fin, sino que en su lugar se encuentra una familia de yerbateros.

“A partir de hoy empezaron a acopiar la mandioca, pero nosotros estamos reclamando que el predio de la producción mandioquera sea de nosotros y no de la producción yerbatera (…) en ese espacio el fondo que vino de Nación era para construir la fábrica de almidón y no uno de yerbas. La fábrica quedó a medias y no llegó la maquinaria”.

En ese sentido, presentaron una nota al Gobierno de la Provincia, a la sección del ministerio del Agro. “Nosotros necesitamos la oficina, la báscula y las cosas para acopiar la mandioca, pero queremos que sea nuestra gente y no de otros sectores”.

Lamentó que la crisis económica haya afectado a su sector. “Mucha gente tuvo que vender o regalar la mandioca a dos pesos el kilo porque no podemos plantar hasta no entregarla. A nosotros nos pagan 2 pesos el kilo en Puerto Rico pagan 4 pesos”, afirmó.

El productor Antonio precisó que buscan se les dé la administración de este espacio para poder, desde ellos mismos velar por el desarrollo de la industria de la mandioca y con mucho esfuerzo construir la fábrica.