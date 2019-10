Participando del evento Latin America´s 50 Best Restaurants Buenos Aires 2019

El pasado jueves 10 de octubre estuve participando de la séptima ceremonia anual de entrega de premios Latin America´s 50 Best Restaurants 2019 patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, en la Usina del Arte en Buenos Aires, Argentina. En dicho evento Maido, en Lima Perú, fue nombrado The Best Restaurant in Latin America 2019 y reivindica el primer puesto.

La lista 2019 refleja la diversidad de la siempre cambiante escena gastronómica latinoamericana. Maido, en Lima Perú, fue nombrado The Best Restaurant in Latin America 2019, le siguen Central, en Lima Perú, que aterrizó en el puesto No.2. Pujol, en la Ciudad de México, ocupa el puesto No.3, seguido por Don Julio, en Buenos Aires, en el No.4 y Boragó en Santiago en el No.5, recibiendo los títulos de The Best Restaurant en México, Argentina y Chile, respectivamente.

Latin America’s 50 Best Restaurants 2019: 1 Maido (Lima, Perú) *The Best Restaurant in Latin America/The Best Restaurant in Peru 26 La Mar (Lima, Perú) 2 Central (Lima, Perú) *Sustainable Restaurant Award 27 Rosetta (Ciudad de México, México) 3 Pujol (Ciudad de México, México) *The Best Restaurant in Mexico 28 Máximo Bistrot (Ciudad de México, México) 4 Don Julio (Buenos Aires, Argentina) *The Best Restaurant in Argentina 29 Chila (Buenos Aires, Argentina) 5 Boragó (Santiago, Chile) *The Best Restaurant in Chile 30 Ambrosía (Santiago, Chile) 6 A Casa do Porco (São Paulo, Brasil) *The Best Restaurant in Brazil 31 Nicos (Ciudad de México, México) 7 El Chato (Bogotá, Colombia) *The Best Restaurant in Colombia 32 Le Chique (Cancún, México) 8 Leo (Bogotá, Colombia) 33 Parador La Huella (José Ignacio, Uruguay) *The Best Restaurant in Uruguay 9 Osso (Lima, Perú) 34 De Patio (Santiago, Chile) *New Entry 10 D.O.M. (São Paulo, Brasil) 35 Olympe (Río de Janeiro, Brasil) 11 Quintonil (Ciudad de México, México) 36 Mil (Cusco, Perú) *New Entry 12 Isolina (Lima, Perú) 37 Restaurante 040 (Santiago, Chile) 13 Astrid y Gastón (Lima, Perú) 38 La Docena (Polanco, Ciudad de México, México) *New Entry 14 Alcalde (Guadalajara, México) *Highest Climber 39 El Baqueano (Buenos Aires, Argentina) 15 Pangea (Monterrey, México) 40 Evvai (São Paulo, Brasil) *New Entry 16 Sud 777 (Ciudad de México, México) 41 La Docena (Guadalajara, México) 17 Maito (Ciudad de Panamá, Panamá) *The Best Restaurant in Panama 42 Manu (Curitiba, Brasil) *New Entry 18 Maní (São Paulo, Brasil) 43 Mocotó (São Paulo, Brasil) 19 Rafael (Lima, Perú) 44 Osaka (Santiago, Chile) 20 Mishiguene (Buenos Aires, Argentina) 45 Elena (Buenos Aires, Argentina) 21 Kjolle (Lima, Perú) *Highest New Entry 46 Gran Dabbang (Buenos Aires, Argentina) 22 Harry Sasson (Bogotá, Colombia) 47 99 (Santiago, Chile) 23 Oteque (Rio de Janeiro, Brasil) 48 Malabar (Lima, Perú) 24 Lasai (Río de Janeiro, Brasil) *Art of Hospitality Award 49 Mayta (Lima, Perú) *New Entry 25 Tegui (Buenos Aires, Argentina) 50 Narda Comedor (Buenos Aires, Argentina)

Otros ganadores de premios anunciados incluyen: El Latin America’s Best Pastry Chef Award, patrocinado por República del Cacao, Luis Robledo de Tout Chocolat en la Ciudad de México, México. Tomás Kalika de Mishiguene en Buenos Aires fue galardonado con el Chefs’ Choice Award 2019, patrocinado por Estrella Damm. Central en Lima, Perú se llevó a casa el Sustainable Restaurant Award.El Art of Hospitality Award 2019, que reconoce la excelencia en el servicio de restaurante y la experiencia gastronómica, se otorgó a Lasai en Río de Janeiro, Brasil.

Finalmente, y ocupando el puesto 14 en la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2019, Alcalde en Guadalajara fue galardonado con el premio Highest Climber Award después de subir 17 posiciones desde el puesto 31 del año pasado.

Los premios preanunciados incluyeron: Latin America’s Best Female Chef 2019 fue la chef Carolina Bazán, dueña de Ambrosía y Ambrosía Bistro en Santiago, Chile. Pedro Miguel Schiaffino, chef y propietario de los restaurantes Malabar y Ámaz en Lima, Perú, se llevó a casa el American Express Icon Award.

Celele, dirigido por los chefs Jaime Rodríguez y Sebastián Pinzón en Cartagena, Colombia, fue galardonado con el Miele One To Watch Award, que se otorga a un restaurante emergente con el potencial de llegar a ser uno de los Latin America’s 50 Best Restaurants en los próximos años.

«Al celebrar la séptima edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants, podemos reflexionar sobre el continuo aumento del estatus gastronómico de la región, así como sobre la diversidad y el talento tan evidente en la lista de este año», dice William Drew, Director de Contenido de Latin America’s Best 50 Restaurants.

Hasta la próxima!

Por Karla Johan

Sommelier