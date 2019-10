Oscar Herrera Ahuad entregó ganado en 25 de Mayo y ratificó su compromiso de acompañar a colonos y productores

El vicegobernador Oscar Herrera Ahuad visitó durante la tarde el predio de la Asociación Ganadera donde mantuvo una reunión con colonos-productores de la zona y entregó ganado a 25 familias de la comunidad, ratificando su acompañamiento al sector y poniendo en manos de la gente “una herramienta y un elemento productivo importante”.

“A partir del 10 de diciembre seré el Gobernador de la provincia y el pueblo de 25 de Mayo me tendrá a su lado, trabajando con los colonos”, dijo Herrera Ahuad, al tiempo que socializó su esperanza de vivir en una Argentina más estable, con un Gobierno Nacional que escuche, que trabaje en conjunto, “y que no nos abandone en el diseño de políticas públicas para el agro y la producción, porque hoy estamos muy solos, porque Agricultura Familiar Nacional se borró del mapa de Misiones, no existe y somos nosotros los que ponemos los recursos”.

Recordó Herrera Ahuad que fue el ingeniero Rovira, que con su visión de lo que se venía, decidió en 2015 crear el Ministerio de Agricultura Familiar de Misiones, “y miren si no fue acertada su decisión, que cuando se derrumba lo nacional, lo que sostiene los programas y la agricultura familiar pequeña y mediana de la provincia es nuestra decisión política”.

En este punto el vicegobernador destacó la tarea de Marta Ferreira que con trabajo y los recursos que aporta la Provincia “hizo que alcancemos grandes logros y posicionó a la agricultura familiar de Misiones como ejemplo para la Argentina”. Destacó que mucho tuvo que ver con el éxito de lo emprendido la constante capacitación, el seguimiento y la trazabilidad de las herramientas y los elementos que se vuelvan al productor. Y que el programa de ganadería “tiene como norte comprar genética y calidad, capacitar al productor y darle garantía de calidad de lo que recibe, para que sepa que el Estado le está entregando una herramienta y un elemento productivo importante y que va a tener un buen resultado”.

Por su parte, Marta Ferreira referente de Agricultura Familiar en la Provincia, dijo que “poder hacer estas entregas con recursos propios es bueno, y es bueno también que todos sepan que estos animales se compraron con dinero de todos los misioneros, hay que cuidarlos y valorarlos”.

Respecto al tiempo político que se vive, aseguró Herrera Ahuad que “como gobernador electo de la provincia necesito que los diputados nacionales de Misiones respondan a los intereses de los misioneros, que sean de la Renovación, porque serán nuestros diputados los que pelearán en el Congreso de la Nación por un presupuesto para que la agricultura familiar nacional vuelva a tener lo que tenía hace más de cuatro años”.