Nueva York: cuatro muertos y tres heridos por tiroteo

Las autoridades aún no han esclarecido las causas del suceso ni han podido identificar a ningún sospechoso. Según fuentes citadas por el diario The New York Times, la Policía está interrogando a dos testigos, pero no hay ningún detenido.

El club, registrado como un “espacio de alquiler privado y social”, no tiene licencia para vender bebidas alcohólicas, según evidencian los registros públicos. Pero sí se sabe que funciona hace más de una década.