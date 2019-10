Cómo luce hoy Benji Gregory, el niño y aliado de “Alf”

n la tarde de este jueves, las redes sociales fueron revolucionadas al viralizarse una foto del actor Benji Gregory quien era uno de los principales protagonistas en la serie de “Alf”, el extraterrestre.

Gregory, quien era el pequeño y gran aliado de Alf, reapareció después de varias años sin presentarse en la televisión, y ante esto, sorprendió a los usuarios de las redes por su cambio de aspecto físico que tiene de grande en comparación a lo que era cuando tenía ocho años.

Cómo luce hoy Benji Gregory, el niño de “Alf”

Benji Gregory, quien actualmente tiene 41 años y que nació el 26 de mayo de 1978 decidió alejarse de los flashes en su adolescencia cuando interpretó el papel de hermano cómplice de Alf, y estudió Arte en la Universidad San Francisco, y a los 25 años se alistó en la Marina de los Estados Unidos.

No obstante, recientemente en una entrevista que le realizaron vía online, el actor contó “Me encantaría ser actor otra vez, pero ya es tarde”, e incluso, contó que el momento de la filmación de Alf, fue muy difícil para él: “Cuando Alf fue cancelado, fue un alivio. No quería hacer más shows, pero no me arrepiento de nada”, dijo hace unos años Benji en una entrevista. “Yo terminaba muy cansado las grabaciones, encima los chicos de mi edad me tenían envidia y me terminaban haciendo bullying. A veces hasta me pegaban”, admitió.

