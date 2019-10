Herrera Ahuad ratificó que Cultura tendrá rango ministerial

Durante una reunión realizada este mediodía en la Peña Misionero y Guaraní y ante un público conformado por músicos, artistas y funcionarios, Oscar Herrera Ahuad reiteró su compromiso de otorgarle rango de ministerio al área de Cultura de la Provincia y de continuar por la senda de la protección del medioambiente.

Músicos y referentes de la cultura se reunieron este mediodía en el local de la Peña Misionero y Guaraní donde se entregaron carnet de IPS a un nuevo grupo de músicos misioneros.

En ese contexto, y acompañado por Carlos Arce y los candidatos a diputados nacionales de la Renovación, Oscar Herrera Ahuad recordó que hace un corto tiempo anunció en el mismo lugar su compromiso de llevar adelante políticas públicas inclusivas, de igualdad de oportunidades y de justicia social, y que avanzará en ese sentido.

“Hay una parte importante del ADN misionero, la base genética más profunda, que está dada por la cultura. Y el área cultural de la provincia tuvo y tiene fuerte relevancia, por eso vengo a ratificar que Misiones va a tener una secretaría de cultura con rango de ministerio, como debe ser. Para que toda el área de cultural tenga su espacio de contención”, dijo. Y aclaró que “no vamos a generar estructuras que tomen rumbos diferentes, sino que el Centro del Conocimiento, la Secretaría de Estado de Cultura y todas las áreas culturales que hoy existen en la provincia van a caminar juntas”.

Además indicó: “Vengo a sellar mi compromiso de trabajo con ustedes, porque más del 95% de los espectáculos que se realizan en la provincia se arman con artistas misioneros, estamos impulsando que cada uno de los 76 municipios tenga su fiesta popular para que puedan ser parte también”, anunció

Dijo Herrera Ahuad que el punto de encuentro entre todas las estructuras vinculadas con la cultura es la vida, “porque en la música, las letras, la cultura, no hay nada que no indique amor a la naturaleza, y entonces ratificamos que vamos a seguir trabajando por el cuidado medioambiental”. Indicó que su claro y fuerte compromiso es “con la raíz ancestral de nuestra provincia, que no significa no valorar el progreso, el crecimiento y el desarrollo. Todo lo contrario, podemos crecer y desarrollarnos en una provincia sustentable, amigable con la naturaleza y cuidando la vida, natural y humana”. Y explicó que “por eso le dije no a los transgénicos y les seguiré diciendo que no”, asegurando que se continuará progresando “con todo lo que nos permite seguir conservando nuestra biodiversidad”

Tiempos difíciles

Auguró Herrera Ahuad un tiempo en que habrá que trabajar hermanados, en conjunto, y recordó que a partir del 10 de diciembre Alberto Fernández seguramente será el presidente de los argentinos y Oscar el gobernador de Misiones, “pero somos personas de carne y hueso, no somos magos, los problemas de la Argentina no se resuelven con magia, ni con demagogia ni con hipocresías; la Argentina resolverá sus problemas con trabajo, con mucho trabajo, con mucho compromiso por sobre todas las cosas”.

Para cerrar su intervención ratificó su pedido de optar por la boleta corta con los cuatro candidatos a diputados nacionales de la Renovación, que serán quienes peleen en el Congreso Nacional “por los derechos y las necesidades de todos los misioneros”.