Las gimnastas misioneras coparon los podios de Gimnasia Rítmica infantil y juvenil en los Evita 2019

Las chicas de Gimnasia Rítmica de Oberá y Posadas –juvenil e infantil respectivamente– tuvieron presencia protagónica en la ceremonia de premiación que se realizó este jueves en el Instituto Gutemberg de Mar del Plata.

Los dos grupos habían logrado podio en la instancia All Around y este jueves compitieron con aparatos, manos libres, soga y aro. Las chicas se mostraron elegantes y con finos movimientos y obtuvieron así buenos resultados en el podio.

Todo el equipo de gimnastas misioneras.

All Around juvenil sacó cosechó tres medallas doradas, una por All Around, otra en Manos Libres y una tercera con Soga. Asimismo, las chicas de infantil obtuvo dos preseas, una de plata en All Around y bronce en Manos Libres.

Las chicas de Infantiles ganaron la medalla de bronce en Manos Libres.

Karina Brand es la profesora de las chicas e Infantil y vinieron desde Posadas a representar a Misiones. A su vez, Natalia Ottaviano es de Oberá al igual que las gimnastas que forma y las cuales vuelven a la Capital del Monte cargadas de oro.

En categoría Juvenil, obtuvieron oro en Soga.

Poco a poco la edición 2019 de los Juegos Nacionales Evita comienza a llegar a su fin y dentro de la delegación misionera hubo muchas actuaciones excepcionales. Allí se destacan las gimnastas misioneras que dieron de qué hablar y acapararon los podios.

DL / EP