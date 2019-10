La historia detrás de la foto viral de una madre repartidora con su bebé a upa

La mujer es de Venezuela y vive en Buenos Aires desde el 2018. La imagen de ella cargando a su hija en la bicicleta con el uniforme de la empresa de repartos se volvió viral en cuestión de minutos.

La fotografía se difundió por las redes sociales y llegó a ser compartida por importantes figuras políticas argentinas. Entre ellos, Nicolás del Caño, Facundo Moyano y Malena Galmarini. A simple vista la imagen trasmite la idea de una madre trabajadora. Sin embargo, los usuarios le dieron un significado más profundo. Muchos lo relacionaron con la política, mientras que otros por el empoderamiento de la mujer.

Más allá del significado que los argentinos le otorgaron a la foto, la mujer venezolana brindó la verdad detrás de la misma. Si bien a primera impresión se entiende que la joven está trabajando con su hija, esa no es la realidad del asunto. En su testimonio aclaró que la fotografía fue tomada cuando ella se dirigía a dejar a la niña en la guardería.

El encargado de sacar y difundir la conmovedor imagen fue Juan Quiles, quien declaró: “Salí a hacer unas fotos con Benito Cerati. Fui a buscar mi camioneta en la calle Sáenz Peña y al llegar a la esquina de Belgrano, veo esta escena. Hice la foto por instinto”. Al reflexionar sobre la repercusión que tuvo el material fotográfico, reveló que en ningún momento vio a la madre andar en bicicleta con la bebé a upa.

La mujer tiene 30 años y la bebé nueve meses. Desde hace dos meses trabaja en Pedidos Ya para cubrir los gastos de su hija. Ella sostuvo: “Yo no trabajo con mi hija. Me acerqué a la Avenida Belgrano a activar mi usuario de la aplicación. Me activo, llevo a mi hija al jardín y luego de ahí salgo a trabajar. En ese momento, un señor me tomó la foto. Me agarró desprevenida, no sabía que me la estaba tomando a mí. Yo llevo mi bici en la mano y llevo a mi hija conmigo, pero no me monto en ningún momento con ella en la bici”.

