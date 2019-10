El intendente de Eldorado lamentó que no se pueda hacer nada desde el municipio para reactivar la planta de Dass

Consultado por la prensa al ingresar este jueves a la Legislatura, el intendente de Eldorado, Norberto Aguirre, destacó la impotencia tanto del municipio como de la provincia para revertir la situación por la que atraviesa la fábrica de zapatillas Dass, radicada en su municipio, por la falta de compradores para su producción, ya que su principal cliente dejó de comprarle para vender zapatillas importadas.

Sentenció Aguirre que la situación es muy complicada, “lamentablemente el principal cliente de la firma Dass que es Nike le ha dejado de comprar. Me preguntaban que estamos haciendo desde el municipio y les respondí que desde el municipio no podemos hacer nada, desde la provincia no podemos hacer nada”, para enfatizar que “lo único que podemos hacer el pedirle a la comunidad que piense buen el 27 de octubre y vote en las urnas lo que es este fracaso del gobierno de Mauricio Macri que ha dejado casi mil personas en la calle en los últimos tres años y medio”.

Recordaba el intendente que en su momento hubo mucho esfuerzo, el Gobierno provincial durante el mandato de Carlos Rovira compro ese predio de 15 mil metros cuadrados en un millón de pesos, “la empresa le devolvió, hizo una inversión millonaria para poder hacer la fábrica que nos sentíamos orgullosos todos los misioneros, casi 50 millones de pesos por mes de sueldos que se volcaba al circuito económico local y hoy esta con menos de 600 empleados, así que lamentablemente esta es una de las grandes políticas que Macri ha hecho ara destruir el país y en especial en Eldorado lo sentimos mucho”.

Sostuvo por último que hay incertidumbre, “ni el propio gerente puede responder porque tiene que ver con lo que produce y sobre todo lo que puedan vender porque no están vendiendo absolutamente nada, tiene capacidad para producir casi 30 mil zapatillas y está produciendo menos de mil zapatillas, me consta que no se quieren ir porque han hecho una inversión importante, ojala se pueda revertir”.

EP/E.J.