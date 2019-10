Fútbol: Crucero del Norte ya conoce su terna arbitral para recibir la visita de Sportivo Belgrano

El conjunto de Sandro Bárbaro volvió a sonreír el último fin de semana luego de derrotar por 1-0 a Unión de Súnchales y ahora suma 7 unidades. Este domingo, desde las 17 recibirá la visita de Sportivo Belgrano, en el estadio Andrés Guacurarí, con arbitraje de José Sandoval de Concordia.

El Consejo Federal dio a conocer los horarios de los partidos y quiénes serán los árbitros de la séptima fecha de la tercera categoría del fútbol argentino, el “colectivero” será dirigido por el principal José Sandoval, Guido Córdoba de Concordia y Rodrigo Lezcano de Paraná completará la terna arbitral.

El elenco de Sandro Bárbaro sumó 7 puntos, todos conseguidos en condición de visitante, y todavía tiene la cuenta pendiente de sumar de local, en esta ocasión, enfrente estará un rival duro como lo es Sportivo Belgrano, quién tiene un punto más.

Para este partido, el técnico del colectivero podrá contar con la presencia de Álvaro Klusener, quién la semana pasada había recibido el alta médica, pero Bárbaro optó por no arriesgar y la mala noticia es la ausencia del delantero Jesús Vera, que todavía debe una fecha por la expulsión ante For Ever.