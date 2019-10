Murió Pancho, el coyote al que confundieron con un perro

Lo habían rescatado a fines del mes pasado, pero no pudo sobrevivir.

La historia de “Pancho”, el coyote salvaje al que confundieron con un perro y que rescataron herido en una ruta mexicana, no terminó con final feliz. El animalito murió luego de varios días de pelear por su vida.

Andrea Athie, la joven que lo rescató luego de que otro vehículo lo atropellara y no parara para ayudar, informó de su muerte en su cuenta de Facebook.

“Pancho ya no pudo continuar luchando con nosotros, todos los días se trataba con el, pero pancho simplemente no respondía al tratamiento, se hizo todo lo humanamente posible hasta el último momento y siempre se busco que el saliera adelante con la mejor calidad de vida posible y que no sufriera, pancho se fue hoy pero nos dejó algo muy importante”, escribió la mujer.

“Fuera de la burla o lo chistoso que pueda sonar la historia. Darnos cuenta de la fuerza que genera una buena acción, de cómo nos seguimos conmoviendo al ver actos buenos, como este tipo de noticias sensibilizan a las personas. En este momento es lo que necesitamos como personas, ayudarnos entre nosotros, hacer el bien sin mirar a quien”, continuó.



En su descargo también se quejó de que, en un principio, se le dio más trascendencia a que ella no sabía que era un coyote que al hecho de que un auto lo atropelló y no paró. “El día que me encontré a pancho no me lo encontré caminando por la carretera, la realidad es que yo iba conduciendo mi vehículo y un carro enfrente de mi lo atropello y no se detuvo, al ver la situación me detuve y me acerque a auxiliarlo, sin saber que se trataba de un coyote, al estar ahí con el trate de contactar a las personas que sabía que me podrían auxiliar”, dijo Athie.

El jueves 26 de septiembre, iba en un auto junto a un amigo cuando vieron que un vehículo atropelló al animal sin detenerse. Ellos sí lo hicieron y se dieron cuenta que no movía las patas traseras y sangraba. “En ningún momento me atacó, simplemente se quedaba quieto y me dejaba cargarlo y moverlo sin poner resistencia”, recordó la mujer.

El periodista local Nelson Valdez fue quien publicó inicialmente las imágenes en su cuenta de Facebook, caso que se viralizó en redes sociales y su publicación obtuvo en pocas horas más de 10 mil reacciones, 380 comentarios y la compartieron unas 15 mil veces.

Fuente: Clarín