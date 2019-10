Hoy saludamos a todos los guardaparques nacionales en su día, destacando el trabajo que realizan en uno de los destinos más importantes del país, el Parque Nacional Iguazú

El día 9 de Octubre de 1934, se sancionó la Ley 12.103, creando la actual Administración de Parques Nacionales. Esta ley impulsa a los miembros de su primer Directorio a la formación de un Cuerpo de Guardaparques. Por este motivo, cada 9 de octubre de cada año se conmemora el Día del Guardaparque Nacional.

Sergio Arias Valdecantos, es, desde el año 2015, el intendente del Parque Nacional Iguazú, cuya visita anual es superior a 1.500.000 personas. Anteriormente fue intendente del Parque Nacional Chaco, que recibe entre 6000 y 8000 visitantes por año.

“Para mí es una alegría y un orgullo estar a cargo del Parque Nacional Iguazú, que desde mi punto de vista es el más importante de la Argentina. Para quienes somos de formación Guardaparque la calidad de la naturaleza y la biodiversidad única que tiene Iguazú y la provincia de Misiones es increíble” sostiene Arias Valdecantos, “Pero al mismo tiempo, es una enorme responsabilidad. Esa misma biodiversidad con la que contamos aquí, es un valor irremplazable e irrenunciable. Cada especie es un tesoro, y el desafío diario del Guardaparque es la preservación de cada especie y de cada individuo de esa especie, por lo que significa para la vida y para la herencia natural que debemos transmitir a nuestros hijos. El tamaño de la tarea es enorme: tenemos contacto con el visitante desempeñando una función de hospitalidad y transmisión de conocimiento, y también debemos estar atentos ante la caza furtiva, o concientizando conductores para evitar el atropellamiento de animales, o bien permaneciendo alerta frente a la posibilidad de que el fuego cause un daño irreparable”.

Quienes visitan el Parque Nacional Iguazú, no sólo se ven sorprendidos por las cascadas de 80 metros de altura, como el caso de la Garganta del Diablo, sino que disfrutan de toda la selva que rodea a las cataratas, así como la fauna y la flora que habita en ella.

Los guardaparques son quienes a través de su autoridad logran preservar y cuidar los parques nacionales y crear conciencia para no generar basura, no fumar en áreas protegidas, no alimentar a las especies, entre otros puntos. Además, se mantienen predispuestos a acompañar, guiar e incluso contar alguna que otra anécdota del lugar que custodian.

Su función se cumple a través de su permanente presencia en la seccional asignada, mediante continuos patrullajes terrestres y acuáticos; controlando la actividad de los pobladores, de los campamentistas, de los concesionarios de aprovechamientos forestales y de extracción de leña y caña colihue; fiscalizando las actividades de pesca deportiva; informando, asesorando y auxiliando en imprevisibles emergencias a los visitantes y pobladores; previniendo y combatiendo incendios forestales y/o de pastizales, y evitando y sancionando infracciones.

Argentina cuenta con 46 Áreas Protegidas

Nuestro país cuenta con un sistema de parques nacionales destinado a proteger el patrimonio natural y cultural del país.

Los primeros parques fueron el Nahuel Huapi y el Iguazú, ambos creados en 1934. Entre los últimos están el San Guillermo (1998), el Copo (2008) y El Leoncito y el Parque nacional Monte León (2007), que es el primer parque marino continental de la Argentina.

En total hay 33 parques nacionales (mayo de 2012) (además de 3 parques intejurisdiccionales, 6 reservas naturales y 3 monumentos naturales). Ocupan casi un 4% del territorio argentino, unos 3,8 millones de hectáreas, cuidadas por 200 guardaparques aproximadamente. La Administración de Parques Nacionales tiene su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su gestión está descentralizada y depende de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Su rol es gestionar un sistema de áreas protegidas como una de las herramientas de conservación fundamentales para el mantenimiento de la diversidad biológica, el patrimonio natural y cultural y los rasgos paisajísticos sobresalientes del país. Debido a estas características, tiene una gran afluencia de turistas en modalidades como el campamentismo que facilitan el contacto con la naturaleza.