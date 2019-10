Herrera Ahuad: “El voto renovador y el de Alberto son uno solo y así tiene que llegar a las urnas”

El gobernador electo Oscar Herrera Ahuad convocó a los principales líderes sindicales de la provincia y les pidió un “trabajo minucioso” de militancia de base para explicar que el voto que mejor defenderá los intereses de los misioneros y de los argentinos. “No somos adversarios, al contrario somos los que más lo ayudaremos a tomar las decisiones necesarias para sacar el país de esta crisis”, señaló refiriéndose a la relación entre la renovación y el candidato a presidente.

Apoyados en la defensa de los trabajadores como interés común, la renovación y buena parte de los líderes de los sindicatos más representativos de la provincia se reunieron hoy en Posadas en un acto en el que reafirmaron lazos políticos y se comprometieron a redoblar la militancia de base de cara a las elecciones del 27 próximo.

El orador principal fue el gobernador electo Oscar Herrera Ahuad, quien pidió a los dirigentes sindicales que difundan que “el voto renovador y el voto de Alberto son uno solo. No somos adversarios ni un voto de otra galaxia, somos el voto que le sirve a la Argentina y a los misioneros”. “Debemos hacer un trabajo minucioso, controlado, dedicarnos estas dos semanas a que el voto renovador y el de Alberto vayan juntos y que ese voto llegue a la urna, debemos cuidarlo”, dijo.

El vicegobernador que el 10 de diciembre terminará su mandato se mostró convencido de que “el 27 vamos a hacer historia con una elección difícil y compleja pero que solamente quienes tenemos el pensamiento renovador lo podemos hacer porque tenemos el pensamiento ganador”.

Durante el acto del que participaron el vicegobernador electo Carlos Arce, el diputado Ricardo Wellbach, el diputado provincial Juan Carlos Agulla y representantes de varios sindicatos entre los que se contaron UDPM, Luz y Fuerza, Centro de Empleados de Comercio, Utedyc, Uocra, UPCN y la CGT, entre otros, Herrera Ahuad recalcó la importancia de que los cuatro diputados nacionales que resulten electos por Misiones sean los renovadores porque “son los que mejor van a defender los intereses de los misioneros y a apoyar a Alberto a cambiar a la Argentina”.

“Tengo un compromiso con Alberto de aportar cuatro diputados. Es mi ambición de máxima y sé que lo podemos hacer porque ya lo hicimos. Va a ser mucho más sencillo sentarse en una mesa entre 24 gobernadores y decirle a Alberto: ‘tranquilo, estos cuatro diputados cuando necesites algo te van a ayudar y acompañar’, que tener uno, más los que ya están y que los otros tres no sepamos a quien responden, si responden a facciones políticas separadas”, remarcó.

Advirtió que tanto a Alberto Fernández –a quien dio como seguro ganador en las presidenciales- como a él les tocará gobernar en un contexto “tremendamente difícil” y anticipó que no habrá soluciones mágicas. “Somos seres humanos no somos magos, el 11 de diciembre no va a estar todo bien, los trabajadores tienen una enorme expectativa, por eso nos apoyaron a nosotros con más del 70% de los votos y a Alberto lo van a apoyar con más del 50%. No tenemos soluciones mágicas, por eso tenemos que tener un fenomenal equipo de trabajo y ayudarnos todos juntos, nosotros los vamos ayudar y sé que ustedes nos van a ayudar porque ya lo hicieron en un momento muy difícil”, señaló a los sindicalistas.

Remarcó que el tiempo de campaña es muy valioso y hay que saber aprovecharlo a fuerza de militancia. “Me estoy yendo a Cerro Corá a reunirme con un grupo de intendentes, de ahí a la Fiesta de Flor, después tengo una actividad en Montecarlo, vuelvo mañana a Posadas. Después tengo una actividad en Dos de Mayo, de ahí me voy a Aristóbulo del Valle, después a Jardín América. El viernes hacemos un recorrido por barrios de Posadas y a la tarde vamos a 25 de Mayo a entregar vacas, a eso sumen la actividad institucional que no puede parar”, indicó.

Por su parte, Ricardo Wellbach, consideró que las elecciones nacionales abren la posibilidad de “recuperar el gobierno para los trabajadores y para toda la sociedad argentina que necesita trabajo, necesita mejorar sus ingresos” y convocó al movimiento obrero a tomar un rol protagónico en la campaña, “son la columna vertebral del peronismo y fueron fundamentales para que el peronismo se unificara”, señaló.