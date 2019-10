Gómez Centurión: “Las acciones de Macri no demuestran una defensa de las dos vidas”

El candidato a presidente por el Frente NOS salió al cruce, durante su gira por Córdoba y Mendoza, del primer mandatario, quien recientemente expresó su postura a favor de los derechos del niño por nacer.

Juan José Gómez Centurión integra junto a su compañera de fórmula Cynthia Hotton la única lista 100% celeste que estará en el cuarto oscuro en las próximas elecciones presidenciales del 27 de octubre. En ese sentido, y ante la habilitación del debate por la despenalización del aborto acontecida durante la actual presidencia de Mauricio Macri, es que el veterano de Malvinas le salió al cruce al primer mandatario.

“Yendo a los hechos concretos, los actos del Presidente respecto a salvar las dos vidas tienen que ver con el envío en el año 2018 de la ley de Aborto al Parlamento para que se vote, y donde se aprobó en la Cámara de Diputados”, comenzó diciendo Gómez Centurión. “También acciona mediante la propaganda sistemática de la ILE (interrupción teóricamente “legal” del embarazo) en los protocolos a cargo de la Presidencia de la Nación”, agregó el dirigente.

Por último, terminó de cruzar a Macri al afirmar que su posición no se verifica en los hechos, por ejemplo “la Ley Obstetricia que votó el Congreso a pedido del oficialismo hace no menos de 3 meses, que permite a las obstetras recetar misoprostol, con lo cual eso lo transforma prácticamente en venta libre”. “Hay una cantidad de fundamentos y acciones que no tendrían mucho que ver con su convicción personal en la defensa de las dos vidas”, sentenció Gómez Centurión.

El héroe de Malvinas realizó dichas declaraciones luego de participar del ciclo “Diálogos políticos”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Posterior a eso, el dirigente del Frente NOS también estuvo en la capital de Mendoza donde mantuvo encuentros con pastores evangélicos y mateadas con jóvenes en Cerro de la Gloria.