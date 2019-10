Dos muertos en un tiroteo frente a una sinagoga en Alemania

Se confirmó que los tiradores intentaron ingresar al templo judio pero no lo lograron.

Los autores de un tiroteo en Halle, en Alemania, intentaban ingresar en la sinagoga donde se encuentraban varias decenas de personas, pero no pudieron hacerlo debido a las medidas de seguridad.

El responsable de la comunidad judía local. Max Privorotzki, que dirige la comunidad en Halle , dijo que 70 a 80 personas se hallaban en el interior de la sinagoga, celebrando la fiesta sagrada judía del Yom Kipur. La fiscalía antiterrorista se ha encargado del caso.

