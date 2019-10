Crean una “pócima mágica” para prevenir la resaca

Un laboratorio estadounidense creó un probiótico modificado genéticamente que promete terminar con el malestar. Funciona durante la ingesta de alcohol y mientras la persona duerme.

Según la empresa ZBiotics, la bebida se debe tomar antes de la ingesta de alcohol y sirve para prevenir el clásico dolor de cabeza y malestar al dia siguiente.

“Es una bebida que contiene un probiótico modificado genéticamente para romper uno de los derivados tóxicos de la ingesta de alcohol llamado etanal, que es el responsable de lo peor del malestar del día siguiente a haber bebido”, dijo el consejero delegado y cofundador de ZBiotics, Zack Abbott.

Esta “pócima mágica” que se promociona bajo el lema “bebe como si hubiera mañana” viene en botellas traslúcidas de apenas 15 mililitros y está a la venta al público a través de internet y en algunos locales físicos de Estados Unidos.

