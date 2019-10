ZoomarNEA2019:¿Por qué los monos aulladores vienen a la ciudad?

Martin Kowalewski, Licenciado en ciencias biológicas participó del Zoomar 2019 y a través de su ponencia, instó a las personas a cuidar el medio ambiente y unirse en pro de ese objetivo. Señaló que muchos de estos animales “no vienen a la ciudad porque quieran invadir, sino porque son desplazados por la deforestación que ocurre en su hábitat”

En varias localidades del NEA están apareciendo monos aulladores en las ciudades. Ya es hasta comùn verlos en las calles. Nooo obstante, durante su charla en Zoomar NEA 2019, Martin Kowalewski, Licenciado en ciencias biológicas, afirmó que la llegada de estos animales y otras especies a las ciudades responde a la deforestación causada por el ser humano.

“Están destruyendo todos los ambientes y los están ( a los animales) acercando a las ciudades no es que a los animales les guste vivir en las ciudades ¡no les gusta! hay que aprovechar esta situación para no destruir sus ambientes, por el momento hay que darles albergue, no alimentarlos, dejarlos tranquilos”.

Señaló que debemos concientizarnos y foorestar, que mientras tanto los monos no deben ser un problema, porque cuando hayan bosques ellos van a regresar a su hábitat. “concientizar a la población que debemos forestar y si ven animales, no hagan nada y llamen a las autoridades. La comida nuestra les hace muy mal” recomendó.

Precisó que las acciones pueden hacerse desde uno mismo, pero que tienen mayor impacto cuando se unen. “Los ciudadanos tienen dos responsabilidades uno exigirle a los gobiernos que hagan cosas y tampoco está mal hacer pequeñas acciones para cambiar cualquier acción, es mejor que hagan en conjunto que hacerlo solo.