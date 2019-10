ZoomarNEA2019: por ser exitosa y autosuficiente le negaron su certificado de discapacidad

Nació con una malformación congénita y a los 36 años decidió gestionar este derecho y le fue rechazado porque era muy “autosuficiente”. La periodista Griselda Acuña, reflexionó sobre los estigmas que impone la sociedad a los discapacitados y como los limitamos y miramos con pena, cuando la discapacidad no es sinónimo de incapacidad, sino de lucha.

“Utilizo prótesis en el brazo izquierdo , me rechazaron el acceso a este derecho porque yo había terminado la universidad, manejaba un vehículo y era muy autosuficiente y me pregunté por qué tiene que ser incompatible ser discapacitado y manejar un vehículo y haber logrado determinadas cosas en la vida”.

Señaló que aún existe una estigmatización a la persona discapacitada como incapacitada, cuando tienen talentos y habilidades. “Se piensa que la persona con discapacidad no puede hacer determinadas cosas o lograr. Miramos al discapacitado con cierta pena , no mirar con pena, sino reivindicarlos desde su lugar”.

Precisó que la limitación muchas veces comienza desde casa, “cuando sentimos pena por nuestros hijos, cuando los escondemos, cuando no reconocemos los talentos y defectos. En mi caso yo tenía que hacer las cosas bien y cuando me portaba mal me retaban. Mis padres no tuvieron ningún tipo de favoritismo conmigo por haber nacido sin un brazo, muy por el contrario, me exigieron más y si soy lo que soy es por mis viejos”.