Una trama familiar que trascurre en El Soberbio: hoy proyectarán Far From Us en el IMAX del Conocimiento

La actriz Marcia Majcher y el productor de cine Santiago Carabante dieron detalles de Far Form Us, película filmada entre El Soberbio y Posadas que será proyectada durante un ciclo de cine que tendrá lugar hoy desde las 19 en el IMAX del Conocimiento.

Far From Us, en castellano “Lejos de Nosotros”, es el nombre de la película que: “…trata la historia de Ramira, una madre que cuando su niño nace decide abandonarlo e irse dejándolo a cargo de su abuela. Tres años después vuelve y comienza a reconstruir los vínculos en un espacio común que es El Soberbio”, comentó el director Santiago Carabante en diálogo con Radio Libertad.

Marcia Majcher es quien interpreta el papel de Ramira. En la vida real, Marcia es oriunda de Azara, se formó en Apóstoles durante su preadolescencia e incluso tuvo la oportunidad de residir en Varsovia, Polonia, durante sus primeros años como actriz.

“Filmar en el interior y filmar en una chacra en este caso en particular, para nosotros significó crear un lazo con esta familia; ir, conocerlos, fuimos muchas veces, terminamos yendo al cumpleaños de 15 de la hija, generamos un vínculo muy importante”, sostuvo Santiago Carabante en relación a la familia de El Soberbio que participó en la película desempeñando un rol muy importante en la realización de la misma.

La entrada será libre y gratuita y se podrán disfrutar de varios cortos y películas locales desde las 19 en el Parque del Conocimiento.