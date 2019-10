Rescatan pichones de teros en la Costanera de Posadas: “Cada vez hay más aves anidando en la ciudad, se recomienda a la gente no mover los huevos ni levantar los pichones”

La recomendación es del presidente de la Asociación Civil “Yarará en Acción”, Amado Martínez. Se debe respetar una distancia del lugar donde están las aves incubando y dar aviso a las organizaciones competentes para poder rescatarlos con los cuidados y conocimientos que se requieren.

Es cada vez más seguido ver a parejas de Teros y otras especies de la avifauna que se encuentran incubando sus huevos en lugares de espacios públicos de la ciudad, como plazas, avenidas, y especialmente en las últimas semanas se observaron en la Costanera de Posadas en distintos puntos.

En la zona del 4to Tramo de la Estación Vía Cultural de la Costanera se dio una particularidad por el lugar en que una pareja de Tero decidió anidar sus tres huevos, ya que se instalaron en una rotonda y muy cerca de la cinta asfáltica, donde transitan y cruzan las personas, las mascotas o los propios vehículos, en forma permanente.

Consultados por Misiones Online, los especialistas de la ONG Aves Argentinas recomiendan a las personas no molestar ni acercarse a la zona de nidificación, no levantar los huevos del nido, como tampoco a los pichones, ya que correrían riesgo de sobrevivir sin los adecuados cuidados en esta etapa, y recomendaron sumarse a la causa de protección de la recuperación de las especies silvestres, colocando carteles de señalización de nidificación para la precaución de los vecinos.

En tanto, Amado Martínez, presidente de Yarará en Acción y “rescatista” de especies silvestres en zonas urbanas explicó: “Los huevos no pueden ser trasladados ni apartados del calor de las aves. Esto no ayuda, al contrario, amenaza el nacimiento de los pichones. Una vez que nacen los pichones, los Teros parten, no alimentan a sus pichones como sucede con otras especies de aves. Si están los pichones en zonas urbanas de riesgo, como en el caso de la rotonda de la Costanera, posiblemente no sobrevivan. Por ello, pedimos a la comunidad que nos llamen, que nos avisen para poder rescatarlos y devolverlos a su hábitat en condiciones”, explicó.

La línea de la ONG posadeña que trabaja en el rescate de fauna autóctona y silvestre es 3764222296.

Rescate de pichones de Tero

Este martes 8, finalmente nació uno de los teritos en la rotonda frente a las oficinas de Misiones Online en la rotonda de la Costanera, y fue rescatado por la organización de Amado. “Nació el primero de los tres huevos que se estaban incubando, lo llevaremos con los otros rescataditos. En estas semanas teníamos ubicados 7 nidos de tero, hasta la fecha ya nacieron 10 pichones, pero desaparecieron 7. Por ello, decidimos rescatarlos, creemos que será lo mejor para ellos porque se ubicaron en una zona donde circula mucha gente, perros, gatos y automóviles. Hay cero posibilidades de prosperidad de vida. Desde Yarará en Acción los cuidaremos hasta que puedan ser liberados”, aseveró Martinez.

¿Qué hacer cuando uno se encuentra aves incubando?: En primer lugar, se recomienda “tomar distancia. No molestar, no levantar los huevos, no robarlos, no comerlos, no cambiarlos de lugar”.

Para promover la educación ambiental urbana se colocaron en forma voluntaria señalización pública de advertencia en el 4to tramo de la Costanera y otros puntos. La Asociación Civil Yarará en Acción trabaja en el rescate de animales silvestres en zonas urbanas de la ciudad.

“La nidificación dura unos 10 días, hasta que nacen los pichones. Pero nuestros peores enemigos para estos huevos de tero son los humanos, perros y gatos”, explica Martínez, quien viene realizando un trabajo de seguimiento y con otros voluntarios van migrando los carteles en distintos lugares, esperando el nacimiento de los pichones.

En ese momento, los rescatan para darle el alimento y la atención adecuada, hasta liberarlos. “Semanas atrás habíamos puestos carteles en distintos lugares donde encontramos huevos de tero en Av. Mitre y Sáenz Peña, pero nacieron tres pichones y desaparecieron. Después nos avisaron que en El Brete que había 4 huevos. Fue el recital de los Babasónicos, desapareció todo, nido, tero, todo. Este fin de semana nos alertaron de los huevos de tero en la rotonda del 4to tramo, y por eso pusimos el cartel. Están muy expuestos en ese lugar. Habrá que esperar que nazcan los pichones para poder rescatarlos, darle calor y alimento, hasta que tomen vuelo, allí es cuando podemos decir que la misión está cumplida. El refuerzo de carteles en la zona viene muy bien, nos alegra que cada vez se sumen más la protección”, valoró el ecologista.

