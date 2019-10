Padres antivacunas y escasez de dosis serían los principales causantes del brote de sarampión

El médico Manuel Riera, destacó la importancia de la vacunación y afirmó que por ley – y según indicación médica- todos están obligados a recibirla. Afirmó que a diferencia de una decisión religiosa o moral, las vacunas tienen un componente de salud pública, por lo que la omisión de la misma tiene efectos a nivel masivo.

Manuel Riera. Red Ciudadana

Para el doctor Manuel Riera, existe una dejadez importante sobre las vacunas que ha ocasionado un rebrote de enfermedades. “El Sarampión tendría que estar a esta altura erradicado”, pero desde el año 1963 se está aplicando la vacuna, lo que significa que todos los que nacieron antes de esa fecha pudieron haber contraído la enfermedad, por lo que los que nacieron posterior a ese año deben vacunarse según ley.

“Toda persona que nació antes del 63 que no se vacune porque seguro que ya contrajo la enfermedad (…) el tema es que hay personas que están en contra de las vacunas y duda mucho porque le atribuye efectos colaterales, indeseables. Hubo un estudio muy fuerte que se realizó hace siete años, porque un científico muy prestigioso que concluyó que la tripe viral, afirmó que el autismo estaba relacionado a la aplicación de esta vacuna, tras un estudio se descartó que haya una relación entre la TEA y las vacunas”.

inconstancia

Añadió que el otro tema es que a pesar de que las políticas de salud, Argentina no tiene un índice adecuado de vacunación. “Esto ya no es de los antivacunas, sino de la falta de precisión y la constancia para vacunar a los chicos”.

Recordó que las vacunas son importantes y que si uno pone riesgo- beneficio el beneficio es muy alto.

Recordó que año atrás se hacían campañas en las escuelas. “La única que está en la Argentina y que se considera es la rubeola, esa no se aplica más porque se considera erradicada, aunque aparezcan algunos casos. La polio no se puede considerar completamente erradicada, pero cada vez pasa un caso, tenemos casos de varicela , tenemos de rubeola, entre otras”.

Señaló que la vacuna es obligatoria y la triple viral (sarampión, la parotiditis o paperas y la rubéola) debe aplicarse a todo niño cuando cumple un año y había de prever que la vacuna esté en los centros de salud. “Si por Ley la pongo obligatoria, por ley debería existir, muchas veces las personas van al centro de salud y encuentran que no hay y así suspenden y creen que no les va agarrar un sarampión ni nada de eso y no es cosa sonsa”.

Excepciones médicas

Afirmó que la Ley obliga a todos a vacunarse, pero lo único que la Ley contempla es que a los Testigos de Jehová no se les puede transmitir sangre. “ellos prefieren que el paciente muera a que reciba sangre, pero en el caso de la vacuna es obligatorio y yo puedo buscar que alguien accione para que el niño sea vacunado porque en estos casos sí está en riesgo la salud pública”.