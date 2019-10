Habló el ¿ex? novio de Lizy Tagliani: “Yo creo que vamos a seguir manteniendo una distancia, siendo amigos”

Leo Alturria contó en “Intrusos” su charla con la conductora de Telefe minutos después de que anunciara el final de la relación sentimental.

En menos de 48 horas ocurrió de todo: una presentación en el living de Susana Giménez, comentarios en las redes, una suegra que se metió en el romance y un final de relación abrupto. O al menos un punto y aparte hasta ver cómo sigue la historia de amor y desamor que protagonizan Lizy Tagliani y Leo Alturria.

Y es que luego de que la conductora de El precio Justo anunciara este mediodía que dejó a su novio porque no puede soportar la reacción de la gente, su ex contó en Intrusos que pudo hablar con Lizy después de su programa y cómo fue esa charla.

“La vine a ver, porque me enteré por los medios (de lo que dijo) y traté de contenerla un poco, porque la vi bastante mal después de lo que dijo en Telefe, y me explicó más o menos lo que sentía ella, que me quería proteger, me quería cuidar, de las barbaridades que se dijeron. Y bueno, simplemente aclarar que nosotros nunca fuimos… nunca me quiso exponer así, y la verdad que le dije ‘mirá a mi me cuidaste todo el tiempo, no me sentí expuesto ni los comentarios me han afectado’. Estamos bien como nosotros estamos, y es la realidad”

Sin embargo el rugbier admitió que en estos momentos no están de novios, aunque le cuesta definir bien qué relación tendrán.

“Yo creo que vamos a seguir manteniendo una distancia, siendo amigos, como lo dijimos en un principio hasta que más o menos -pienso yo, ahora lo voy a seguir charlando con ella- se acomode esto y que no terminemos afectados nosotros dos”

“Lo que le molestó a ella es que vieran en mí como si fuese un trepador. Yo sinceramente lo que hago, lo hago por hobby y me gusta (participar de los programas), y aparte ella me conoció ahí, en el medio. No es que ‘ah, le gusta la cámara, porque quiere fama’”, dijo el joven cordobés.

Además dio a entender que aceptó mostrarse junto a ella en el programa de Susana Giménez para verla feliz a Lizy. “La aprecio un montón, me encanta, la pasamos muy bien y sinceramente nos estábamos conociendo. Yo soy una persona de ir muy despacio, entonces no me molestó tampoco que ella me mostrara porque estoy orgulloso de que ella sienta que puede amar a alguien, más allá de las condiciones sociales y de lo que diga la gente. Por eso yo también salí con ella a mostrarme, porque la veía feliz”. Y agregó: “nos amamos sinceramente, pero bueno, a nuestra manera y estamos bien así”

También se refirió al comentario que escribió su mamá en las redes sociales, en donde supuestamente daba a entender que él y Lizy tenían un acuerdo que nada tenía que ver con un romance.

“Yo hablé con mi vieja y le pregunté qué había puesto, porque yo no había leído el comentario, y me dijo que estaba orgullosa de mí porque ella siempre soñó con tener hijos artistas. Eso del arreglo se interpretó mal también porque de tanto que hablaba la gente ‘Ah, Leo está con Lizy’ o ‘Lizy está con Leo, mirá’, es como que ella tiró ‘ellos saben lo que están haciendo, ellos arreglaron estar así’, y bueno la gente interpretó como que era una mentira, no sé qué pensaron”

Finalmente Leo aseguró que no estuvo con Lizy para conseguir fama. “Las cosas se fueron dando porque yo las busqué, no es que a mí me cayó del cielo. Primero hay un sentimiento antes, que yo la conocí (a Lizy) en persona, y me encantó. Lo dije en un principio, lo que pase entre cuatro paredes, queda acá”.

Y si bien la relación entre ellos duró aproximadamente cuatro meses, desde julio hasta octubre, lo cierto es que las últimas 48 horas fueron intensas y decisivas. ¿O habrá reconciliación?

(Infobae)