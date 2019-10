El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, acompaña a la delegación misionera en los Juegos Nacionales Evita

El Gobernador de Misiones acompaña a los atletas de la Tierra Colorada en Mar del Plata desde la ceremonia de apertura del domingo y permanecerá hasta este miércoles. Asistió a premiaciones y compartió unos momentos con los chicos en la “villa olímpica” de la delegación de Misiones.

Hugo Passalacqua es el único gobernador que decidió acompañar a los jóvenes de su provincia en los Juegos Nacionales Evita, por ello llegó desde el primer día de la competencia, estando presente junto al ministro de Deportes, Rafael Morgenstern en la ceremonia de apertura.

A partir de allí Passalacqua visitó a la delegación mientras disputaban distintas disciplinas como ser Natación, Atletismo y una visita al Club Peñarol para observar a los chicos del Básquet, deporte por el cual el mandatario tiene una afinidad personal.

El Gobernador y el Ministro de Deporte acompañan a la delegación misionera desde el primer día de los Evita.

Los atletas aprovecharon su presencia para tomarse selfies, charlar y bromear con el Gobernador. Es que en la auténtica “villa olímpica” de la delegación misionera emplazada en el Hotel Luz y Fuerza –a dos cuadras de la Bristol-, se respira un ambiente de confraternidad y amistad. Los más de 800 chicos aprovechan el momento de la cena o el almuerzo para compartir entre todos las experiencias en las distintas disciplinas en las que compiten.

Leonardo Guzmán trajo su flauta traversa y anima los momentos de ocio.

Hay un jovencito que compite en Ajedrez y que merece una mención especial, se trata del puertorriqueño Leonardo Guzmán, que se trajo de Misiones una flauta traversa para animar los momentos de ocio en el hotel y se convirtió así en el centro de atención de los chicos. Incluso el mismo Passalacqua se tomó unos minutos para escuchar su magistral interpretación de la canción oficial de Misiones “Misionerita”.

Además visitó a Magalí Brizuela y Martina Prieto en la ceremonia de premiación, ambas alcanzaron la medalla de plata en 80 Metros con Valla y Lanzamiento de Jabalina, respectivamente.

El Gobernador charló con la prensa en el Hotel y allí destacó que “para los chicos es una experiencia única, desde el punto de vista de la formación; porque nosotros no le metemos presión por el medallero, está bien si ganas buenísimo, pero no pasa nada si no lo haces ya que en el deporte todo es ganancia”.

Además hizo especial hincapié en que para él, el deporte se traduce en un cuerpo sano y eso a su vez en una sociedad mejor.

Passalacqua aseguró que Oscar Herrera Ahuad, gobernador electo de Misiones, comparte el mismo ideal que él en torno al deporte y dijo que desde el Estado se seguirá poniéndolo en un rol preponderante –Misiones y Neuquén son las dos únicas provincias Argentinas que tienen ministerio de Deportes, en las demás posee solamente el rango de secretaría, subsecretaría e incluso en Nación ocupa el de agencia-.

Contó que para él invertir en deportes representa mayor inclusión social, más salud en sus habitantes y que por ello no debe ser visto nunca como un gasto sino como un fomento necesario para el desarrollo de una sociedad.

DL/EP