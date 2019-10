Finocchiaro: “La gente entendió que el Presidente escuchó el mensaje de las urnas”

El ministro de Educación de la Nación se refirió a las marchas del “Sí se puede” que este miércoles traerá al presidente Mauricio Macri a Posadas y señaló que Juntos por el Cambio está en condiciones de ganar las elecciones generales del próximo 27 de octubre. “Estamos absolutamente convencidos pero no por nosotros sino por la gente, que sabe que en esta oportunidad el voto es en serio que no es una gran encuesta nacional como las PASO”, afirmó.

Alejandro Finocchiaro. Radio Libertad

El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, destacó la participación ciudadana que acompaña la marcha del “Sí se puede” que este miércoles tendrá su capitulo en Misiones desde las 18, cuando el presidente Mauricio Macri realice un acto en la Costanera de Posadas. El funcionario describió cómo fueron los encuentros en Bahía Blanca, Mendoza y Tucumán. “Había gente que se quedó a 900 metros de donde estaba el presidente y la verdad que tanto cariño, entusiasmo, tantos argentinos que generalmente no hablan en voz alta, no gritan, ni salen a cortar una calle pero cuando encuentran un canal de participación donde pueden hacer oír su voz y su entusiasmo lo hacen”, afirmó.

Finocchiaro agregó además que la gente que participa reconoce el liderazgo de Macri y que el presidente comprendió el mensaje de las urnas en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Es gente que ha entendido que el presidente escuchó el mensaje de las urnas, gente que sabe que todo el esfuerzo de estos año va terminar valiendo la pena y que se van a ver reflejado en todo lo que está proponiendo el presidente para esta etapa que comienza. Eso es muy importante para los argentinos”, indicó.

Sobre las elecciones generales de este mes, el ministro afirmó que desde el espacio que nuclea al PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica hay un convencimiento de que se puede revertir el resultado de agosto. “No por nosotros sino por la gente, que sabe que en esta oportunidad el voto es en serio que no es una gran encuesta nacional como las PASO. La elección de verdad es el 27 entonces hay un montón de gente que ese día va privilegiar el voto útil, es qué modelo de país quiere, que ha escuchado al presidente, de cómo habla del futuro”, acotó.

El bonaerense analizó además que tres años y medio de mandato no son suficientes para producir cambios radicales y que el propio Macri necesitó más tiempo de gobierno tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como durante su presidencia en el Club Boca Junior. “Los cambios profundos que Mauricio ha realizado en cada uno de los lugares donde le tocó conducir no se hacen de la noche a la mañana. Mucha gente no fue a votar en las PASO y va ir a votar. Hay muchos lugares donde tenemos serias dudas sobre como fue el voto y esta vez la vamos a cuidar muy bien. Realmente uno ve el entusiasmo de mucha de esa gente y es muy importante”, se entusiasmó.

Finocchiaro señaló que todo el espacio comprendió que muchos argentinos, sobre todo la clase media, hicieron un esfuerzo importante y pidió a los votantes que vuelvan a elegir a Macri por las ideas que propone. “Todas las medidas que se están tomando tienen que ver con esta etapa donde terminan muchas cosas y empiezan otras, donde empieza la generación de trabajo, donde empieza el alivio del salario, la generación de productividad de las Pymes, las exportaciones y también muchas cosas que estuvimos haciendo estos años y se van a empezar a notar”, aseveró.

En ese sentido, el ministro enumeró lo que consideró logros de la gestión de Macri en la presidencia entre ellos los obtenidos en el área de la educación. “Argentina hoy produce la energía que necesita, hasta 2015 la exportábamos, exportábamos el fueloil que a Venezuela no le servía. Los cambios que hemos hecho en educación, que en educación no tienen cemento, o se ven día a día como avanza pero el año pasado tuvimos un logro importante: que el 75% de los chicos ya está en los niveles altos y satisfactorios en los niveles de lenguaje. Por supuesto que nos queda un 25% que no llegó ahí, pero tenemos que seguir trabajando. Y este año empezamos la Secundaria 2030 y empezamos el Aprender Matemática y también estamos trabajando para conectar el 60% de la matrícula de todo el país a internet. En Misiones hay 1.211 escuelas conectadas a internet, alcanza a poco más de 250 mil chicos y chicas del país, todo eso da sus frutos con el tiempo. Hemos hecho la transformación más revolucionaria en educación en los últimos 50 años”, explicó.

Además el titular de la cartera educativa señaló que por primera vez en 70 años, el país tendrá un presupuesto racional, con equilibro en el déficit interno y externo y con el quinto año consecutivo de crecimiento de las exportaciones. “Claro que entendemos el voto del 11 de agosto, ese voto que nos dijo que falta algo en la heladera, no llego a fin de mes. Justamente pasamos por tanto esfuerzo y cuando estamos tan cerca de dar el salto definitivo al crecimiento sostenido que nos va situar como una de las naciones más importantes de América no podemos abandonar todo el esfuerzo. La gente lo está entendiendo y con mucha humildad el presidente está recorriendo todo el país pidiéndole el voto a la gente”, analizó.

Para finalizas, Finocchiaro se refirió a la Escuela de Robótica de Misiones y la calificó como “fantástica”. “Nosotros hemos trabajado mucho con Misiones y yo he estado en la Escuela de Robótica. Es fantástico y tenemos que cerrar todas las cosas que nos separan a los argentinos para poder avanzar. Que en cada extremo los extremistas”, concluyó.