Eduardo Amadeo afirma que el próximo presidente recibirá una economía en mejores condiciones que la de 2015

A tono con el discurso de Macri, el diputado nacional del PRO pronosticó el fin del tiempo de los sacrificios en materia de economía y el inicio de un camino de crecimiento sostenido, siempre y cuando resulte reelecto el presidente. Déficit fiscal primario bajo, tipo de cambio competitivo y apertura de mercados son los argumentos de los que Amadeo se vale para respaldar sus proyecciones optimistas. Reconoció que será necesaria una renegociación de la deuda para evitar que todo lo ahorrado en gasto primario termine licuado por los vencimientos de la deuda. Aseveró que Macri seguirá bajando impuestos sin que ello implique perder la disciplina fiscal. Dijo que Alberto Fernández no tiene un programa de gobierno y se limita a anunciar “propuestas sueltas” de las que luego se tiene que desdecir.

Eduardo Amadeo – Radio Libertad

El economista y legislador de Juntos por el Cambio, Eduardo Amadeo, aseguró que ahora sí el Gobierno nacional estaría en condiciones de dejar de lado las políticas de ajuste que exigieron sacrificios por parte de la población e iniciar un camino de crecimiento. Siguiendo la línea discursiva del oficialismo, se refirió a las distintas crisis que atravesó el país en los últimos cuatro años con eufemismos de la meteorología – usó huracán y tormenta- y pronosticó una mejora que dependería de la reelección del presidente que mañana miércoles encabezará en Posadas una de sus marchas bajo la consigna Sí, se puede.

“La economía está pasando un tiempo difícil, veníamos razonablemente bien, la actividad estaba empezando a crecer pero después de las PASO tuvimos este huracán que nos generó problemas con el dólar que otra vez que le pegó muy duro a la economía”, analizó justo antes de formular pronósticos de bonanza: “hay varias razones por las cuales Macri cree que es posible empezar a crecer. El próximo presidente va a recibir una economía que en algunos sentidos tiene mejores condiciones: un tipo de cambio competitivo y un déficit fiscal más controlado, se acabaron aumentos de los precios de la energía”, señaló en diálogo con Radio Libertad y Misiones Online.

Consideró que si la economía no está despegando es por la incertidumbre política que generaron las elecciones. “Las condiciones en general están dadas para que la economía levante vuelo”, reiteró.

Reconoció que los vencimientos de la deuda externa que operan en los próximos cuatro años, cuando habrá que pagar entre otras cuentas pendientes el grueso de los 57.000 millones de dólares del crédito del FMI, vendrán a ensombrecer el panorama, pero consideró que el efecto se podría diluir en el tiempo con una renegociación. “Si tiene un vencimiento con el banco y usted habla con el gerente y le muestra que va a crecer, se muestra serio, el gerente lo conoce sabe que usted es un tipo de palabra, seguramente el gerente le va a dar pedal, le va a dar tiempo. Macri tiene la confianza general del mundo. Estamos convencidos que vamos a poder reordenar la economía”, sentenció.

Reconoció que de esa renegociación dependerá que todo lo ahorrado en materia de déficit primario a costa del sufrimiento de toda la población, termine yendo a cubrir los pagos de la deuda. “Todo depende de cómo se escalonen los vencimientos, si tomamos todos los vencimientos que tenemos el año próximo, la carga es importante, lo que ya hemos hablado es poder escalonar el pago de los intereses en el tiempo para que la presión vaya bajando y tengamos más espacio”, dijo, para luego aclarar que “lo que no vamos a hacer es gastar como locos como hizo el kirchnerismo que no sirvió para nada porque no generó empleo ni crecimiento. El déficit primario que va a estar entre 0% y 1% pero lo recibimos con el 7% del PBI”, dijo.

Amadeo además confía en que las recientes medidas anunciadas por el presidente para reducir la carga tributaria, que aseguró son sustentables en el tiempo y no generarán un mayor déficit fiscal, también ayudarán para desarrollar la economía. “Se anunciaron medidas que hace largo tiempo queríamos sacar en el Congreso y no podíamos por el rechazo del kirchnerismo, medidas que apuntan a ‘sacarle la pata de encima a la gente’. Las personas que uno contrate no van a pagar cargas sociales, la exención de cargas sociales para jóvenes de 18 a 24, el financiamiento de las exportaciones para las Pyme que exporten por primera vez”, enumeró para después retomar el argumento central y afirmar que “este tiempo difícil que pasamos este año se va a acabar”.

Si bien tuvo que admitir que las exportaciones no despegaron nunca en los últimos cuatro años a pesar de las sucesivas devaluaciones, consideró que con la apertura de nuevos mercados “se sentaron las bases” para un crecimiento futuro también en ese sector. “En varios mercados oportunidades únicas, las exportaciones de carne baten record, las de harina de soja a China, las exportaciones regionales de frutas. No es solamente el tipo de cambio sino el acceso a mercados. Los mercados se están asentando para la Argentina, por lo tanto la posibilidad del despegue es muy clara”, señaló.

Atribuyó la caída que experimentó la industria manufacturera a la presión fiscal que se iría eliminando en un hipotético segundo mandato de Macri que también traería bonanza a ese sector.

Indicó que uno de los desafíos de un próximo mandato del mismo color político será la postergada reforma laboral. “Es muy fácil decir que queremos una reforma laboral porque no queremos que tomen a la gente o que la echen, pero eso no es así. Ayer hablé con una vecina que me dijo que tiene tres hijos que son técnicos electromecánicos, los toman en una empresa por tres meses, pero después los echan porque no quieren que pasen el período de prueba porque después deben contratarlos. Deberíamos tener un ‘escalón intermedio’ o un tiempo más largo de prueba”, consideró.

Sí, se puede

Para Amadeo, las chances reelección de Macri están intactas, “lo veo todo el tiempo, en las plazas, en Tucumán que no es exactamente una provincia en la que nos haya ido bien, allí el poder del kirchnerismo es muy fuerte, ayer fue una de las manifestaciones más grandes de la historia de Tucumán. Lo que vemos en las elecciones provinciales, como la de Mendoza y la de Salta es que no hay una oleada del kirchnerismo que se lleva todo puesto, quiere decir que la gente está reflexionando sobre el voto. Hay mucha gente que no nos votó porque estaba enojada, pero cuando mira lo que viene enfrente dice ‘a estos tipos no los voto’, hay mucha gente que no fue a votar y ante el miedo de que gane el kirchnerismo sí va a ir a votar”, estimó.

“Cada marcha es mejor, tenemos muy buenas expectativas para la marcha de mañana en Posadas, la gente nos está acompañando mucho. Le pido a la gente que mañana vaya a escuchar a Mauricio porque genera entusiasmo y contagia ese entusiasmo”, finalizó.