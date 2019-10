Carlos Arce en Misiones Online: “En los cuatro años de gestión mantuvimos la política de solidaridad y cobertura del IPS”

El médico y vicegobernador electo de Misiones destacó el trabajo de la obra social provincial para mantener la cobertura de medicamentos y tratamientos a sus afiliados a pesar de la fuerte suba que experimentaron los precios, producto de las devaluaciones. Además reiteró el apoyo del gobierno provincial al candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández y señaló que hay esperanzas de salir de la situación con un cambio de mando a nivel nacional.” Gobernar no solamente es político, es económico”, afirmó. Adelantó que desde el 10 de diciembre dejará de atender en su consultorio para dedicarse a su nuevo cargo.

El vicegobernador electo de Misiones y presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Arce, destacó el trabajo que viene realizando la obra social provincial para mantener el nivel de prestaciones y garantizar a sus afiliados el acceso a los medicamentos a pesar de las fuertes subas, en dólares, que tuvieron en los últimos años, producto de las devaluaciones que sufrió el peso argentino. “El IPS destina mucho al funcionamiento de la obra social, sobre todo a la cobertura de medicamentos, prácticamente casi un 31% que fue creciendo es por la cobertura de medicamentos. Nosotros hemos sufrido la dolarización de insumos y medicamentos con la misma cobertura. Nuestro afiliado no sintió en la cobertura de medicamentos y en las prestaciones la dolarización que sí absorbió la obra social. A veces los presupuestos cambian porque la cobertura se mantiene”, señaló y agregó que al inicio de su gestión la moneda norteamericana valía 8,25 pesos y está concluyendo su tarea con un dólar a 60 pesos.

Arce señaló que lo que garantiza que el IPS continúe con su nivel de prestaciones es la política aplicada en materia previsional por el gobierno del Frente Renovador de la Concordia. “Hablar de economía hoy es ser adivino. Lo que garantiza el acceso es la política del gobierno de la renovación, en los cuatro años mantuvimos la política de solidaridad y cobertura. Esto sin el apoyo del gobierno provincial es imposible de hacer”, advirtió y puso como ejemplo que en algunas ocasiones, se deben trasferir montos siderales de manera urgente a Buenos Aires para que algún afiliado pueda acceder a su tratamiento. “Si no hay un apoyo del gobierno provincial, esto no es posible”, reiteró. Arce recordó además que los pacientes oncológicos tienen cobertura del 100% asegurada, tanto en medicamentos para tratamientos comunes como los denominados de segunda categoría, es decir aquellos pacientes que deben recibir una medicación más fuerte.

En ese sentido, el médico especialista en tocoginecología reveló que hay dos pacientes con enfermedades poco frecuentes que se llevan gran parte de los fondos. “Una es una hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una consecuencia de un fenómeno urémico hemolítico. La droga se llama soliris que con la dieta adecuada estamos hablando de más o menos 4 millones y medio de pesos por mes”, puntualizó y añadió que uno de los mayores inconvenientes que debieron enfrentar en los últimos tiempos es el aumento de los medicamentos de uso diario y cotidiano. “En estos tres años y medio entre 340 y 380% y nosotros seguimos cubriendo eso. El presidente de la Sociedad Argentina de Farmacia ha hecho una estadística de que se han muerto 3 mil argentinos por falta de medicamento, porque no tuvieron cobertura. En eso nosotros fuimos muy consistentes y continuos”, indicó.

Arce describió que el IPS cuenta en este momento con unos 207 mil afiliados de los cuales 19.800 son pasivos. “De estos 207 mil afiliados, los que aportan son 101 mil afiliados, los que no aportan son casi 106 mil, los familiares de los afiliados no pagan nada”, recordó.

Presupuesto provincial

Arce destacó también que la provincia ya cuente con un Presupuesto para el año próximo y destacó la presencia de presidentes de entes y ministros para exponer ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes. “Esto no es un dato menor. Por eso cuando se aprueba por unanimidad la ley de leyes con 39 diputados provinciales presentes, sin ninguna negativa ni abstención, sino que fue un voto unánime. Esto tiene un trabajo previo en las comisiones y las comisiones están formadas por los partidos por el nuestro y la oposición. Los diputados opositores tienen la oportunidad de hacer preguntas libremente, de cuestionar, aclarar”, analizó.

Arce ponderó además que tener la ley de leyes aprobada vuelve a la provincia previsible más allá de los vaivenes de la economía nacional. “Misiones fue la primera en presentar el presupuesto y fue la que primero aprobó. Una corrección de 101 mil millones a 110 mil millones, un 7,4% porque se había hecho antes de la devaluación. La prolijidad hace que haya unidad”, afirmó.

En este marco, Arce reconoció que la situación económica nacional es compleja y celebró que el Presupuesto provincial exprese, con porcentajes contundentes, que la prioridad para el gobierno provincial será la política social. “El hecho de que salud pública tenga un 16,9%; Educación un 27,9%, Bienestar Social un 15,8%, que el desarrollo económico complete un 76% del total de todo el presupuesto de política social, estamos en una situación en la que yo digo siempre que los misioneros somos argentinos que vivimos en Misiones, entonces no podemos tener una cápsula que no responda a los vaivenes económicos nacionales, por eso tenemos esperanza en un nuevo gobierno federal”, afirmó.

Arce destacó que la fórmula presidencial del Frente de Todos tenga en su plataforma de campaña un componente federal. “El hecho que el candidato a presidente diga que va gobernar con los 24 gobernadores de las provincias, no lo he escuchado antes. Gobernar no solamente es político, es económico. Nosotros tenemos una reparación histórica de nuestra coparticipación que realmente viene de muchos años y es una provincia muy prolija que ha hecho las cosas muy bien. El presupuesto 2020, el 82% es con ingresos provinciales. Solamente el 17% es con ingresos nacionales”, señaló y recordó que en la semana previa a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto, Alberto Fernández firmó un pacto con 19 provincias y uno de los ejes era el federalismo. “Estuvo el diputado Ricardo Wellbach representando a Misiones en ese pacto federal que tuvo puntos específicos para nosotros como la coparticipación, el gasoducto, el puerto. Por ello nosotros tenemos dos motivos principales para apoyar la fórmula Fernández- Fernández. Primero la eligió el pueblo misionero el 11 de agosto y segundo la plataforma federal que ellos están exponiendo”, afirmó.

En ese sentido Arce pidió a los misioneros el voto para los cuatro candidatos a diputados nacionales por el Frente Renovador de la Concordia: Diego Sartori, Ivonne Aquino, Néstor Pitana y Graciela Leyes. “Los únicos que garantizan que esto sea una proyección provincial el año que viene son los diputados misioneristas porque obedecen al mandato de los misioneros, no a un mandato nacional. El paciente Argentina está hoy en terapia intensiva. Esta es una Argentina que ha caído. Ojalá la podamos sacar”, concluyó.