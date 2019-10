Presentaron la campaña gratuita para la detección de Ambliopía y Estrabismo

En el marco del Día Mundial de la Visión, el jueves 10 de octubre se llevará a cabo la Campaña Latinoamericana de Prevención de la Ambliopía 2019 ‘Dr. Alberto Ciancia’, organizada por el Consejo Latinoamericano de Estrabismo. El hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro será sede por tercera vez.

La campaña de prevención consiste en realizar un cuestionario a los padres para conocer si saben de ambliopía, luego se examinará a los niños de 4 a 10 años para detectar si el niño tiene visión acorde a su edad, en caso de que su visión no sea favorable se le reprogramará un turno para continuar con los estudios correspondientes y dar inicio al tratamiento de manera inmediata.

La ambliopía es mala visión en uno o ambos ojos debido a una falla en el desarrollo visual en los primeros años de vida. Puede ser irreversible sino es tratada en forma oportuna. La ambliopía es la causa más común de discapacidad visual en la niñez. La padecen 2 a 3 de cada 100 niños.

María Fernanda Corsi doctora y es la directora del Servicio de Oftalmología y manifestó que “Si uno no lo detecta a una determinada edad el ojo queda vago y la visión empieza a bajar mucho y queda realmente con muy baja visión”, Indicó la doctora.

Por otro lado, el tratamiento debe comenzar lo antes posible, por lo general es más efectivo cuando se realiza antes de los 7 años de edad. Para esta ocasión Corsi añadió “Todo paciente debe hacer su control, hay un trencito dónde nos indica los controles al nacer, al tercer mes, antes del año para poder controlar la visión y hacer el fondo de ojo descartar que no tenga vicio refractivo, para descartar que tampoco tenga cataratas”, comentó.

La campaña de prevención se realiza en todo el país y misiones será sede por tercera vez y la directora Corsi invitó a toda la población a dirigirse al hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro a controlar a sus hijos de 7 a 12.30. además, pensando en que no todos los padres pueden comprar los parches que venden en la farmacia, realizarán un taller donde van a enseñar a los padres a fabricar su propio parche.

Ante la consulta de hasta qué edad pueden ser afectados los niños respondió “generalmente es hasta antes de los 8 años, porque se dice que el desarrollo visual es hasta los 8, si uno lo trae después es muy difícil de recuperar”, asimismo agregó “generalmente entre los 3 y 6 años se los detecta cuando es vicio refractivo” manifestó sobre cual es la edad más casual de la patología.

La campaña estará a cargo de las doctoras María Fernanda Corsi, Lorena Rodríguez, Teresa Peñalba y también contaran con la colaboración de María Inés Ranalietti.

Por último, la doctora Corsi añadió que el peor resultado de no haberse atendido es la baja y perdida visual “una vez que pasó los 10 años y ese ojo ya está estrábico ou ya sea que se opero por cataratas y uno hizo todo lo posible para que ese niño vea y los padres no lo padres no lo controlan el lo mismo que nada porque ese ojo no se desarrolló normalmente”, cerró la directora de asmatología.

¿CÚALES SON LOS SÍNTOMAS?

Suele pasar inadvertida, los niños que la padecen no presentan ningún síntoma. Es necesaria una evaluación oftalmológica periódica, durante los primeros años de vida para diagnosticarla.

¿A QUIÉN PUEDE AFECTAR?

Todos los niños pueden ser afectados. El riesgo aumenta en los prematuros, en las enfermedades genéticas y si hay antecedentes familiares de con afecciones oculares.

¿CUÁNDO Y CÓMO SE TRATA LA AMBLIOPÍA?

El tratamiento debe comenzar lo antes posible. Es más efectivo cuando se hace antes de los 7 años de edad. Se basa en la corrección de la patología que impide el desarrollo visual del ojo comprometido por medio de anteojos o cirugía, asociado a la oclusión del ojo sano para potenciar su estimulación.

AR