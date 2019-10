Las 5 “C” del Branding: si lo pones en práctica tu marca puede alcanzar el éxito!

Tu marca tiene comportamientos al igual que las personas, y esos comportamientos deben estar alineados a sus valores. ¿Por qué? Porque si decimos que somos de una manera y nos comportamos de otra, eso genera desconfianza.

Por ello, existen 5C en el BRANDING, que te harán entender a la perfección cómo debe comportarse tu marca para que puedas alcanzar el éxito.

CONSTANCIA: No se trata de dar el 100% hoy y mañana el 5%. Debemos ser constantes, perseverantes para lograr resultados. Si pusiéramos el ejemplo de una meta como puede ser bajar de peso, sabemos que no se consigue mantener un peso estable si solamente hacemos dieta una semana. Primero debemos ir a una nutricionista y nos hará un plan acorde a nuestras necesidades para comer de manera saludable, restringiendo algunas comidas, luego seguramente podremos incorporar otros alimentos nuevos para mantener el peso deseado. Todo se trata de equilibrio y ser constantes con nuestro objetivo.

COHERENCIA: La credibilidad es crucial para generar confianza, si lo que decimos está alienado a lo que hacemos, si hay coherencia entre nuestro discurso y nuestro comportamiento es más sencillo ser percibidos como creíbles.

CONSISTENCIA: Mantener nuestro comportamiento de marca de manera estable y sólida genera fortaleza. Para prosperar ante la adversidad debemos estar bien plantados y firmes.

CONTENIDO: Compartir contenido de valor es lo que nos hace conectar mejor con nuestros clientes. Si el contenido es relevante, es más probable que se comparta, que se difunda. Si logramos aportar a nuestra audiencia con nuestro contenido, estaremos haciendo la diferencia.



CONFIANZA: Sin confianza no hay amor, y sin amor no hay cliente, sin cliente nuestra marca no existe. Para ser creíbles debemos obrar en consecuencia a lo que decimos que somos y hacemos. Debemos demostrar que pueden contar con nosotros, que pueden elegirnos. Pero tu marca también puede cometer errores, no se trata de ser perfectos, sino de cómo nos comportamos cuando existen situaciones que nos hacen poner en evidencia algún error o equivocación. La confianza se construye, demostrarle al cliente que tu marca puede equivocarse reconociendo sus limitaciones, la hace más humana.

En cada acción exitosa de una marca se encuentran estas “C” del branding. Si la tuya quiere salir a competir en el universo de marcas, no puede dejar de tener en cuenta estos puntos. El primer gran paso para el cambio es la acción.

No todas las marcas son iguales, aunque es muy sencillo pasar desapercibidos siendo una más del montón.

Te invito a reflexionar acerca de estos comportamientos y me cuentes qué crees que tu marca está haciendo bien y qué puede mejorar para contar con las 5 “C”.

Rita Galmarini M.P. 144

@ritagalmarini | @somos.publisi | www.publisi.com.ar