Eldorado: Acción Social denunciará por abandono de persona a familiares de la jubilada que fue mordida por animales luego de haberse desmayado

Una mujer que residía sola en el kilómetro 11 (Rosa, de 76 años) fue encontrada el domingo por la tarde en su domicilio con graves lesiones en el rostro y pérdida de ambas orejas. Se presume que la mujer se desmayó y fue mordida por animales, investigan si fueron sus perros o ratas y comadrejas. Acción Social se dirigió al lugar y al conocer la situación redactaron un informe y adelantaron que este martes realizarán una denuncia por abandono de persona a los familiares de la jubilada.

El domingo por la tarde efectivos de la Comisaría 3° y División Policía Científica UR III se dirigieron al hospital Samic por un llamado del 107, y constataron que una señora de 76 años, identificada como Rosa l., presentaba heridas en el rostro, lesión desgarrante en región periocular con exposición de ambos globos oculares, y pérdida de ambas orejas.

Según las primeras averiguaciones, la mujer que vive sola en su domicilio situado en calle Ana María Mongas del kilómetro 11, sintió un malestar y aparentemente se desmayó cayendo al suelo.

En principio se supuso que las heridas fueron causadas por varios perros que conviven con la jubilada ya que no se constataron signos de violencia ni faltante de elementos en el hogar. Pero ahora se investigan si las mordeduras y lesiones podrían ser de ratas y comadrejas.

Por la gravedad de las lesiones la mujer fue trasladada al hospital Madariaga de Posadas. En el hecho interviene el Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado.

La directora de Acción Social Florencia Leiva, que estuvo en el lugar de los hechos explicó que “no se sabe si fueron los perros los que la lesionaron, entre todo lo que dicen es que se haya caído y golpeado y que hayan sido ratas y comadrejas los que la mordieron, pero los médicos todavía no dijeron qué fue”.

Abandono de persona

En este marco, este lunes se dirigieron a la casa de Rosa, la directora de Acción Social, el encargado de Zoonosis, un inspector de Zoonosis y otro de Saneamiento ambiental.

Al respecto la secretaria de Acción Social- Adriana Monges- manifestó “fuimos porque pensamos que los perros (9 tipo salchicha) podrían estar en la calle y no queríamos que pongan en peligro a más vecinos, por eso fueron la directora de Acción Social, el encargado de Zoonosis, un inspector de Zoonosis y otro de Saneamiento ambiental. Pero cuando llegaron al lugar se encontraron con la policía y tres hijos de la jubilada”.

“Primero desde Zoonosis les explicaron a los hijos que se iban a llevar los perros a Zoonosis para observación para ver si manifiestan sintomas de rabia. Y cuando la directora de Acción Social ingresó a la casa se encontró con una situación de abandono del lugar, sucio, con cosas de más de un día, botellas, cajones rotos, se notaba claramente que no eran las condiciones óptimas en las que podría vivir cualquier persona” amplió Monges.

Y agregó “entonces se les dijo a los hijos que una mujer de más de 70 no puede vivir de esa manera, y los hijos manifestaron que ella no dejaba que nadie le ayude o limpie la casa, que ella no quería eso, y se excusaron diciendo que no podían hacer nada”.

En ese sentido remarcó “pero nosotros no creemos que sea elección de ella vivir de esa manera, creemos que debe tener algun problema de salud mental o senil por su edad, se nota que no estaba en condiciones de decidir ese tipo de cosas”.

Además dijo “solemos estar en contacto con casos así desde Acción Social, porque nos avisan los vecinos que hay personas en estado de abandono, que están mal y demás, o nos cuentan casos de abuso y otros, y cuando nos avisan intervenimos. Pero en este caso nadie nos llamó, llegamos por lo que pasó nada más”.

Y finalizó “y no podemos dejar pasar esto, vamos a hacer este martes la denuncia correspondiente por abandono de persona con la abogada de Acción Social, hoy ya se redactó un informe de lo sucedido y de cómo estaba el lugar”.