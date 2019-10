Dass: el Ministro de Trabajo dijo que empresa no cerrará, pero cuestionó que Nación no los haya convocado para paliar la situación

Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia, Juan Carlos Agulla, titular del sector, afirmó que ya han conversado con los directivos de la empresa de Eldorado y les han confirmado que no cerrarán. Sostiene que el caso se encuentra en el ámbito de la Secretaría de Trabajo de la Nación y que ellos “no nos dieron intromisión desde un primer momento, ni ahora” para buscar soluciones y contener a los trabajadores.

Juan Carlos Agulla. Radio República

Tras el anuncio del supuesto cierre de la empresa DASS del Eldorado, ante la falta de demanda y el impacto económico, el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Carlos Agulla informó que han intervenido “más por voluntad propia” para velar por el resguardo de las fuentes de trabajo.

“El despido de los 175 trabajadores nos enteramos por los medios y hablamos con la administración de la empresa, por la situación y nuestros disgusto por no habernos dado la oportunidad de formar parte de la decisión para lograr contenerla y ver la manera en que la decisión sea lo más consensuada que contemplen algunas variables que se suelen contemplar con la edad, condición, tipo familiar etc.”.

Agulla dio estas declaraciones cuestionando que Nación no los haya convocado. “El caso se encuentra en el ámbito de la Secretaría de Trabajo de la Nación, nos debió dar intromisión desde un primer momento y no lo hizo tampoco ahora, pero la conducción nacional del gremio, las veces que lo hizo fue al entonces el Ministerio de Trabajo de la Nación y no a nosotros”.

Perspectivas

Al ser consultado sobre las perspectivas para el cierre de este año, para el ministro de Trabajo de la provincia, la empresa no va a cerrar.

“Ellos nos han expresado que reducirán personal y cerrarán alguna línea de producción (…) se quedarían con un mínimo de 200 o 250 trabajadores. Nuestra preocupación nos ha llevado que consultemos y ellos nos han dicho

Precisó que la apertura de importaciones fue el principal factor que afectó su crisis “al día de hoy la empresa para la cual ellos fabrican con exclusividad están importando más de 20 mil zapatillas desde Asia y todo lo que les compran a ellos es de apenas 5mil diarios”, por lo que requieren conocer las decisiones ante el nuevo Gobierno respecto a las importaciones. “Tenemos las esperanzas de un nuevo Gobierno con políticas de protección a la industria”.