Encuestas: Alberto Fernández supera a Mauricio Macri en imagen y lo votan por el trabajo y la economía

Dos sondeos muestran la percepción de los votantes sobre los dirigentes. Por qué eligen a cada candidato y a quién le comprarían un auto usado.

A 23 días de las elecciones generales del 27 de octubre, las encuestadoras siguen dando sus pronósticos electorales: sus datos reflejan que el escenario de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 11 de agosto pasado se repetiría en los próximos comicios. Más allá del resultado, los sondeos hacen foco además en las razones por las que los consultados eligen votar por los dos principales candidatos, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y la confianza e imagen de cada uno.

En un sondeo de la encuestadora Oh Panel!, realizado entre el 15 y el 27 de septiembre, mediante entrevistas online a 1250 casos, un 52% respondió que votaría por Alberto Fernández, mientras que un 33% votaría por Mauricio Macri. Así, la diferencia de las PASO se estiraría a 19 puntos.

En el mismo estudio, Roberto Lavagna obtendría un 8%, y Nicolás del Caño un 2%. Con un 1% lo siguen Juan José Gómez Centurión y también José Luis Espert, y ese mismo porcentaje se contempla de votos en blanco, indecisos y quienes prefieren no responder, que suman un 3%.

Un aspecto interesante de relevamiento son los “key drivers” del voto, es decir, los motivos clave que llevan a los votantes a optar por un determinado candidato a la hora de acercarse a las urnas el próximo 27 de octubre.

Los votos del Frente de Todos destacan los motivos económicos para elegir a ese candidato. En orden de preferencia, señalan que es por los siguientes motivos:

Para que haya más trabajo”

“Para reducir la pobreza”

“Para mejorar las jubilaciones y pensiones”

“Para que se reduzca la inflación”

“Para lograr un cambio en la economía argentina”

“Para que suban los salarios”

“Para mejorar la distribución del ingreso”

En el caso de Juntos por el cambio, los motivadores del voto se relacionan a otro tipo de cuestiones, como el rechazo al kirchnerismo, o la inseguridad. Los consultados responden por que votarían por Mauricio Macri:

“Para evitar que gane el kirchnerismo/CFK”

“Para que se reduzca el narcotráfico”

“Para que se reduzca la corrupción pública”

“Para que se reduzca la inseguridad”

“Para profundizar la democracia argentina”

“Para que haya más inversiones internacionales en el país”

“Para lograr un cambio en la economía argentina”

En términos de imagen, el candidato del Frente de Todos supera al líder de Juntos por el cambio. Con un 49% de imagen positiva lidera el ranking Alberto Fernández, mientras que Mauricio Macri, en el noveno puesto, suma un 32%. En imagen negativa, se reparten un 39% y un 61%. Entre ambos están Roberto Lavagna con un 49% de imagen positiva y 18% de negativa, Axel Kicillof con 48% y 43%, y Cristina Fernández de Kirchner, con 47% y 45%.

Sobre las posibilidades de llegar una segunda vuelta (si el candidato más votado no supera el 45% de los votos, o si no consigue el 40% con 10 puntos de diferencia sobre el segundo), la mayoría de los encuestados cree que no ocurrirá. Un 50% de los consultados cree que en estas elecciones no habrá balotaje, mientras que un 34% considera que si, y un 16% respondió que no sabe.

En cuanto a las percepción social del eventual ganador de la presidencia, un 69% estima que triunfará Alberto Fernández, frente a un 19% que cree que Mauricio Macri será el candidato más votado. Esta percepción, que no está dividida según a quién vota el encuestado, se profundizó en comparación a un relevamiento de la misma empresa en agosto. En ese entonces, tras las PASO, el 62% de los consultados creía que ganaría el exfuncionario, y un 21% percibía que el elegido sería Mauricio Macri.

Opinaia tomó 3000 casos nacionales mediante el método online, con un error muestral de +/- 1,8, para indagar también sobre la imagen de los dirigentes y su intención de voto. En las percepciones de imagen de los principales dirigentes, lidera Alberto Fernández, con un 51% de sensación positiva. Lo siguen Roberto Lavagna con un 48%, Cristina Kirchner con 47%, María Eugenia Vidal con 44%, Axel Kicillof con 42% y Horacio Rodríguez Larreta con 41%.

El Tracking de Opinión Pública de Opinaia tiene además una serie de preguntas de asociación simbólica entre dirigentes políticos y situaciones hipotéticas, que reflejan atributos relevantes a la hora de pensar el voto: confianza, honestidad, gestión, cercanía y coraje. Por ejemplo, se les consulta a la encuestados a qué político le comprarían un auto usado, o a qué político invitarían a su cumpleaños.

“De esta manera, apuntamos a entender de qué manera se relacionan los argentinos con cada uno de los referentes políticos desde el plano emocional y simbólico”, detallan en el informe los consultores. Las preguntas son: ¿A quién dejarías al cuidado de tus hijos? ¿A quién le comprarías un auto usado? ¿A quién elegirías para que administre tu edificio? ¿A quién invitarías a tu cumpleaños? ¿A quién para negociar tu sueldo?.

En las dos primeras lidera María Eugenia Vidal, para administrar un edificio se impone Axel Kicillof, para invitar al cumpleaños la más elegida fue Cristina, como así también para negociar un sueldo. En relación al escenario electoral, un 52% manifestó que votaría a Alberto Fernández, y un 33% optaría por Mauricio Macri. Si se proyecta el 5% de los indecisos, los porcentajes serían 48% y 30% respectivamente.

“No se detectan cambios significativos en el escenario electoral. Alberto Fernández lidera la intención de voto por una amplia ventaja en relación a Mauricio Macri. Al igual que en las PASO, el tercer lugar lo ocupa Roberto Lavagna”, explicaron desde la consultora en el estudio.

(Perfil)