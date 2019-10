Nuevo revés judicial en el caso Darthes: la Justicia falló en contra del actor

El actor, acusado de violación por Thelma Fardín, sufrió un nuevo revés judicial luego de que la Justicia no diera lugar a una denuncia contra la actriz Anita Co.

A fines de 2018 Thelma Fardín denunció por violación a Juan Darthes. Tras ella, fueron muchas las actrices que se animaron a alzar su voz y contar su experiencia negativa con el reconocido actor. Anita Co fue una de ellas.

La actriz, que compartió elenco durante la telenovela Gasoleros, relató un hecho que vivió con su colega cuando fueron compañeros: “Me tiró contra la pared, me besó, me metió la lengua, me agarró de la mano y me hizo tocarle su sexo, mientras me decía ‘mirá cómo me ponés”.

Tras enterarse de los dichos de la actriz, Darthés decidió iniciarle una demanda por calumnias e injurias. Luego el actor se refugió con su familia en Brasil y poco se sabe de su vida privada.

Lo cierto es que ambos tenían que verse cara a cara en una audiencia de conciliación penal, pero él nunca se presentó. Por ello, el pasado 10 de septiembre, los abogados de las estrella de las telenovelas solicitaron una nueva audiencia. Y este viernes, la Justicia decidió sobreseer a Anita Co.

“A través de sus abogados, Darthes dijo que quería continuar con la causa, pero no lo demostró al venir al país y no presentarse en tribunales”, explicó Raquel Hermida, abogada de la actriz, en diálogo con TN Show sobre la determinación de la jueza.

Además, la letrada aseguró que el caso “sienta jurisprudencia en materia procesal y confirma las garantías constituciones” de su defendida.

En una carta que publicó en su cuenta de Facebook, Anita Co contó en detalle cómo fue el acoso que vivió de parte del actor. Su relato surgió después de la denuncia que realizó en los medios Calu Rivero contra Darthés.

“Mi personaje en aquella tira televisiva encarnaba una lista de estereotipos femeninos: la bella, la seductora, la histérica, la calculadora, la sensual peligrosa. Del otro lado estaba el galán, el arrogante, el macho proveedor, viril, desmesurado. Era una historia de pasiones y de amor, pero un amor también estereotipado”, narró Calu en su autobiografía, en donde da cuenta de las situaciones que vivió con Darthés durante las grabaciones de la novela Dulce amor.

Fuente: Radio Mitre