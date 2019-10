Los días 12, 13 y 14 de octubre se desarrollará el Torneo Mayor en el Club de Ajedrez Posadas

En la sede del club, sito en Jujuy 1514 de esta ciudad, se jugará el Torneo IRT Mayor siendo válido para Ranking ELO Internacional que otorga la Federación Internacional de Ajedrez. En esta ocasión es abierto para socios y no socios del club.

EL CAMPEÓN DEL CLUB AJEDREZ POSADAS: Visto la modalidad de ser un torneo abierto se considerará Campeón del Club de Ajedrez Posadas al jugador y socio que se encuentre con las cuotas al día, mejor ubicado en la tabla de posiciones finales, y si hubiere igualdad en punto el mejor ubicado según el sistema de desempate utilizado.

LOCAL DE JUEGO: Sede del Club de Ajedrez Posadas. Dirección: Jujuy 1514. Teléfono: 4429808

INSCRIPCIONES: $ 400 (Los jugadores de la Federación ARG. deben estar al día con el canon FADA, de no ser así, deben abonar en el momento de la inscripción:

Canon Infantil (Apto para jugadores hasta Sub 12): $200, Canon Cadete (Apto para jugadores hasta sub 18): $300, Canon Mayores (Todos los demás jugadores): $500. Si no están al día con el CANON no podrán participar.

SISTEMA DE JUEGO: Suizo 6 RONDAS.

RITMO DE JUEGO: 90 minutos + 30 segundos por jugada desde el primer movimiento.

CRONOGRAMA: DÍAS Y HORARIO

Sábado 12 de octubre: 08:00 hs. Inscripciones e Inauguración.

Sábado 12 de octubre: 09:00 hs. Primera Ronda.

Sábado 12 de octubre: 17:00 hs. Segunda Ronda.

Domingo 13 de octubre: 09:00 hs. Tercer Ronda.

Domingo 13 de octubre: 17:00 hs. Cuarta Ronda.

Lunes 14 de octubre: 08:30 hs. Quinta Ronda.

Lunes 14 de octubre: 15:00 hs. Sexta Ronda.

En esta ocasión contaremos con la presencia del MAESTRO INTERNACIONAL DE COLOMBIA IM JOSÉ MAURICIO JIMENEZ y del MAESTRO FIDE DANIEL PÉREZ DE CORRIENTES, además de jugadores de toda la provincia y de provincias vecinas.