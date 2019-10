“A las industrias les cuesta reconocer la parte de la ineficiencia energética en la producción” reconoció especialista en la CEM

Destinada a empresas del sector industrial se realizó una charla informativa para fomentar la incorporación a la “5ta Red de Aprendizaje en Eficiencia Energética” que se canaliza a través del Proyecto de Cooperación “Eficiencia Energética en Argentina”cuyo fin, entre otros aspectos, es el de determinar y revertir la ineficiencia que tienen las industrias en sus procesos productivos.

Este programa que es financiado por la Unión Europea, que tiene un plazo de tres años y que cuenta con un presupuesto de 4 millones 300 mil euros “tiene el objetivo final de armar un plan nacional de eficiencia energética a largo plazo 2030-2040”, destacó el ingeniero Alfredo Caprile, integrante del Consorcio Proyecto Eficiencia Energética en Argentina que proyecta este desarrollo.

Este proceso participativo que se nutre del intercambio de experiencias, se realizó en la sede de la Confederación Económica de Misiones (CEM) el último jueves 3 de octubre con la presencia de referentes del proyecto. Agentes económicos del medio local pudieron conocer detalles del programa que ofrece acompañamiento técnico por parte de expertos en el tema y que reúne diferentes actores que buscan mejorar el desempeño energético de las organizaciones de las que forman parte.

Caprile, destacó que se está elaborando un diagnóstico “para saber la situación de cada sector. Estamos haciendo un balance nacional de energía útil para conocer mejor en que se está gastando la energía y con qué equipos”.

A la medida de las industrias

Uno de los objetivos de la red, es aprender mediante herramientas de análisis para poder determinar cuanta ineficiencia tienen las industrias en sus procesos productivos. “Para poder diseñar un plan adecuado a la industria hay que hacer programas pilotos diseñados para la industria”afirmó el ingeniero José Luis Larrégola Ferrer, miembro del Consorcio Proyecto Eficiencia Energética en Argentina.

Respecto de las prácticas e irregularidades en la conducta de consumo, Larrégola Ferrer, uno de los referentes técnicos del proyecto destacó que “El principal vicio que encontramos en la Argentina es que realmente no somos conscientes de la situación actual del consumo de energía. Nos cuesta mucho saber la parte de la ineficiencia. Sabemos lo que pagamos por la factura, pero no sabemos de esa parte cual es ineficiente”.

En búsqueda de la eficiencia

El proyecto busca determinar la torta de consumo global de energía en el país observando la gestión de la energía con el objetivo de cambiar algunas formas de proceso industrial. “No necesariamente se necesite un cambio de equipos o de tecnologías, se puede lograr un ahorro de casi el 10 por ciento casi sin inversión poniendo buenas prácticas” aseveró Alfredo Caprile, “aunque en la instancia definitiva se debería considerar instalar equipos más eficientes para alcanzar el objetivo”sentenció. En ese sentido, Larrégola Ferrer precisó algunos indicios del desarrollo. “Las empresas que participan en las redes están determinando que están teniendo un 8 por ciento de ineficiencias que se puede reducir”.

En relación a la eficiencia indicó: “Ahorrar energía es directo. Se ha trabajado mucho en la matriz, pero no se ha trabajado en la demanda. La matriz ha seguido su camino pero sin el conocimiento por el lado de la demanda seguimos haciendo lo mismo, cambiamos los porcentajes de una torta pero no reducimos su circunferencia” concluyó.

La charla fue organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) conjuntamente con la Confederación Económica de Misiones (CEM) y la Dirección de Eficiencia Energética, Sectores Productivos y Transporte de la Secretaria de Energía de la Nación, motivo por el cual estuvieron presentes el presidente de la

CEM, Alejandro Haene, Cristian Turano, Director del Sector Industrial de CAME y el Licenciado Alejandro Primbas de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética en Sectores Productivos y Transporte de la Nción.