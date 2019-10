Eldorado: la atleta Sandra Rolón fue recibida con calidez y emoción tras finalizar el Spartathlon

Luego de haber finalizado el Spartathlon 2019 (ultramaratón que recorre 246 kilómetros entre las ciudades griegas de Atenas y Esparta) justo para el centenario de Eldorado, Sandra Rolón llegó a la Capital del Trabajo el viernes por la noche. En la plaza Sarmiento fue recibida entre otros por integrantes del grupo “Eldorado Trail Running”, y amigas del Centro Familiar Cristiano, que la ovacionaron con una caravana encabezada por el Bus Tour descapotable de ETCE.

El 27 y 28 de septiembre se corrió el Spartathlon 2019, un ultramaratón que recorre 246 kilómetros entre las ciudades griegas de Atenas y Esparta. El certamen comenzó el viernes a las 7 hora de Grecia (1 de Argentina) y finalizó el sábado. Y en este contexto la atleta eldoradense Sandra Rolón obtuvo el 2° lugar en el equipo argentino, habiendo hecho el recorrido en 35 horas y 39 minutos.

En la oportunidad y desde Grecia, emocionada por haber finalizado el certamen, Sandra manifestó en diálogo con Misiones Online que “este es mi regalo para Eldorado en su centenario, yo me había propuesto regalarle esto a mi ciudad, y le doy gracias a Dios que me ayudó y me dio la fortaleza para cumplir el objetivo”.

Por este logro obtenido, sus amigos y conocidos de la Capital del Trabajo, decidieron esperar su llegada a la ciudad, para celebrar con ella.

En ese marco, el viernes por la noche, la atleta eldoradense, fue recibida en la plaza Sarmiento por integrantes del grupo “Eldorado Trail Running”, y amigas del Centro Familiar Cristiano, entre otros, que la ovacionaron con una caravana encabezada por el Bus Tour descapotable de ETCE. La misma fue acompañada por efectivos de la policía de la provincia para garantizar la seguridad.

Emocionada hasta las lagrimas, Sandra Rolón dijo “estoy muy feliz, muy emocionada, gracias a todos los que hicieron posible este objetivo y gracias a Dios sobre todas las cosas por permitirime este sueño“.

Orígen del Spartathlon

El Spartathlon intenta seguir los pasos de Filípedes, un mensajero ateniense enviado Esparta en el 490 a.C (reinado de Leonidas) para buscar ayuda contra los persas en la batalla de Maratón. Filípides, según cuenta el historiador griego Herodoto, en las guerras persas, llegó a Esparta el día después de su partida. Heródoto escribió: “En ocasión de la que hablamos cuando Filípides fue enviado por los generales atenienses, y, según su propio relato, vio a Pan en su viaje, llegó a Esparta en el día siguiente después de dejar la ciudad de Atenas”.

Con base en este relato el comandante John Foden, de la Royal Air Force, y otros cuatro oficiales viajaron a Grecia en 1982 en una expedición oficial para probar si era posible cubrir los casi 250 kilómetros en un día y medio. Tres corredores tuvieron éxito en completar la distancia: John Foden (37:37), John Scholtens (34:30) y John McCarthy en (39:00).

Al año siguiente, un equipo de entusiastas (británicos, griegos y de otras nacionalidades) de la Cámara Británica de Comercio Helénica en Atenas, dirigido por Michael Callaghan, organizó el primer Abierto Internacional Espartatlón Race. El evento se corrió bajo los auspicios de SEGAS, la Asociación Helénica de Atletismo Amateur.