El SOESGyPE Misiones logró una nueva recomposición salarial de 27 %

El nuevo incremento salarial del 27% sumado al 28% alcanzado en el primer semestre del 2019, implica una recomposición salarial interanual del 55%.

Gerónimo Sanabria Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de estaciones de servicio y gnc, garages, playas de estacionamiento, gomerías y lavaderos (SOESGyPE) Misiones, informó que ya se acordó con la patronal una nueva grilla salarial para los trabajadores estacioneros de Misiones, que regiría a partir del 1° de noviembre del corriente año. El acuerdo ya fue rubricado ante las autoridades del Ministerio de Producción y Trabajo y ahora solo resta esperar la homologación para entrada en vigencia.

La confirmación se hace cuando todavía algunos sectores discuten como se abonaría el bono de adelanto anunciado por el gobierno nacional, pero que en particular el SOESGyPE y la FOESGRA a nivel nacional, optaron por hacerlo parte de la grilla salarial, acuerdo que ahora espera la homologación de la autoridad de aplicación.

En plenario de delegados previos se analizó la situación general del país y Sanabria expresó que “está claro que sabemos que los trabajadores somos los que pagamos el ajuste, pero el parate de la economía es tal que no podemos dejar de reconocer que la patronal también están atravesando una situación muy difícil. Debido a eso, pudimos avanzar en un acuerdo en el que los empresarios reconocen que los empleados de estaciones de servicios también padecen la crisis, y son la parte más vulnerable de la cadena a la hora de hacer frente a los gastos familiares básicos. Sabido es por todos que la inflación nos pone ante una escalada de precios que ajustan costos de alimentos y los productos esenciales día tras día y logramos un acuerdo escalonado que suma un 27% de aumento; con el que entendemos paliamos en parte la perdida de poder adquisitivo de nuestros salarios”.

Nuevo incremento salarial del 27% para los trabajadores estacioneros del SOESGyPE Misiones. Sumado al 28% alcanzado en el primer semestre, la recomposición salarial interanual fue del 55%

La discusión paritaria se dio en virtud del cumplimiento de la cláusula gatillo del acuerdo alcanzando en abril del corriente año, que establecía una revisión de los salarios acordados en caso de la modificación de las variables económicas, situación que sin dudas se verifica en el estado actual.

El incremento salarial alcanzaría a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 521/07 que es para los trabajadores estacioneros de la provincia de Misiones.

El aumento acordado es de un 27% que será abonado por la parte empleadora de conformidad con el siguiente cronograma: a partir del 1° de noviembre de 2019 se incrementarán las remuneraciones de todas las categorías del convenio colectivo en un 13% no acumulativo. A partir del mes del 1° enero 2020 se incrementarán dichas remuneraciones en un 7% no acumulativo y el restante 7% no acumulativo se incrementará a partir de 1° de febrero de 2020.

En función del acuerdo alcanzado, la nueva escala de salarios vigente con los incrementos acordados por aplicación de la cláusula gatillo a partir del mes de noviembre de 2019 será la siguiente:

CATEGORÍA ENCARGADO DE TURNO

$ 40.611.00 a partir del 1° de noviembre de 2019

$ 42.627.00 a partir del 1° de enero de 2020

$ 44.643.00 a partir del 1° de febrero de 2020

CATEGORÍA ADMINISTRATIVO

$ 39.486.00 a partir del 1° de noviembre de 2019

$ 41.446.00 a partir del 1° de enero de 2020

$ 43.406.00 a partir de 1° de febrero de 2020

CATEGORÍA OPERARIO DE SERVICIO

$39.311 a partir del 1° de noviembre de 2019

$41.262 a partir del 1° de enero de 2020

$43.214 a partir de 1° de febrero de 2020

CATEGORÍA OPERARIO DE PLAYA

$ 38.635 a partir del 1° de noviembre de 2019

$ 40.553 a partir del 1° de enero de 2020

$ 42.472 a partir de 1° de febrero de 2020

CATEGORÍA OPERARIO AUXILIAR

$37.198 a partir del 1° de noviembre de 2019

$39.045 a partir del 1° de enero de 2020

$40.892 a partir de 1° de febrero de 2020

CATEGORÍA OPERARIO CONDUCTOR

$38.265 a partir del 1° de noviembre de 2019

$40.164 a partir del 1° de enero de 2020

$42.064 a partir de 1° de febrero de 2020

CATEGORÍA OPERARIO INTERIOR Y ANEXO

$38.078 a partir del 1° de noviembre de 2019

$39.969 a partir del 1° de enero de 2020

$41.859 a partir de 1° de febrero de 2020

CATEGORÍA SERENO

$38.501 a partir del 1° de noviembre de 2019

$40.413 a partir del 1° de enero de 2020

$42.324 a partir de 1° de febrero de 2020

El presente acuerdo aun no fue homologado por el Ministerio de Producción y Trabajo, cosa que esperamos suceda en los próximos días; apenas tengamos la noticia de la homologación, informaremos a nuestros afiliados.

CP