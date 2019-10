Santos en el #ForoCAME: “Argentina es el 7mo país que más creció en el mundo en Turismo, y fue el de mayor crecimiento porcentual de Occidente en el primer semestre de 2019”

Durante el XVIII Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo que se desarrolla en ciudad de Buenos Aires, el secretario de Turismo de la Nación Gustavo Santos habló de los números que lleva el sector y las expectativas para la temporada de verano en el país. “Entre 2015 y 2018 creció en 4 millones de turistas de cabotaje de los cuales 500 mil no habían volado nunca”, indicó el funcionario y destacó que 9 empresas que nunca volaron en la Argentina lo hicieron en los últimos años. Además, indicó que la mitad del crecimiento fue por parte de Aerolíneas Argentinas, “es nuestra insignia en este proceso de desarrollo aerocomercial clave para el país”.

El secretario de Turismo de la Nación Gustavo Santos destacó las expectativas para el verano, “por las reservas que estamos teniendo prevemos que vamos a tener una muy buena temporada de verano”

Sobre el trabajo realizado desde el organismo a su cargo, el secretario destacó que el sector no dejó de crecer desde mediados del 2016, “hoy podemos decir que el turismo de cabotaje entre 2015 y 2018 creció en 4 millones de turistas de cabotaje, 500 mil no habían volado nunca. Los números del 2019 nos va a llevar a 15,5 o 16 millones, es decir que es un crecimiento exponencial de gente viajando en Argentina”. Además, el funcionario indicó que 9 empresas que no volaban en el país ahora lo hacen, casos como Edelweiss de Zurich a Argentina y 16 empresas han incorporado frecuencias o rutas como Air Europa de Madrid a Córdoba o Madrid a Cataratas, American Airlines con Miami Córdoba o Los Ángeles Buenos Aires.

Según Santos, estos factores han hecho que en el primer semestre el turismo en Argentina crezca un 9,4% y que la Organización Mundial del Turismo haya colocado al país en 7mo lugar del ranking de crecimiento del primer semestre. “Los 6 que están arriba nuestro son 4 asiáticos y 2 de Medio Oriente, por lo que Argentina es el país de Occidente que porcentualmente más creció en el planeta en el primer semestre”, indicó.

Sobre las acusaciones de los gremios sobre que el gobierno pretende destruir Aerolíneas Argentinas, el funcionario se defendió indicando que, de los casi 5 millones de turistas de cabotaje en crecimiento de los últimos años, la mitad es decir el 2,5% correspondieron a traslados de Aerolíneas Argentinas, “tiene más aviones que en el 2015, más rutas, mejor servicio y mejor puntualidad”, detalló el funcionario y agregó “Aerolíneas Argentinas es nuestra insignia en este proceso de desarrollo aerocomercial clave de la Argentina”.

Acerca del fallo de la Justicia que suspende los vuelos nocturnos en el Aeropuerto de El Palomar, Santos la consideró “absurda, ignorante, si tenemos que cerrar Palomar, tenemos que cerrar Aeroparque, Córdoba, una medida ignorante que no tiene sustento técnico y que está afectando a 5 o 6 rutas y al desarrollo turístico del país”.

