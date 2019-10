El paro de aeronáuticos se mete en la campaña: el presidente de Aerolíneas Argentinas apuntó a Alberto Fernández y dijo “si él quisiera no habría paro”

Luis Malvido cuestionó al candidato, que les había pedido a los pilotos levantar la medida de fuerza. “Es inconcebible y netamente política”, sostuvo sobre el cese de actividades.

Tras la fallida negociación entre los gremios de pilotos y la secretaría de Trabajo, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, cuestionó el paro por 48 horas para el fin de semana, al que catalogó como “inconcebible” y cuestionó con fuerza a Alberto Fernández, que había pedido levantar la medida de fuerza: “Si quisiera que no paren, no lo hacen”.

El titular de la línea aérea de bandera, dijo que se trata de un “paro K” y vinculó la medida de fuerza con cuestiones políticas. “Fernández dice eso para que quede como que están aplicando racionalidad a una cuestión que no la tiene. Claramente si el candidato quisiera que no paren, no lo hacen, pero acá hay una estrategia que termina hiriendo a la credibilidad de Aerolíneas Argentina”, afirmó.

La medida de fuerza, llevada a cabo por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), es en reclamo de aumentos salariales. Concretamente denuncian el congelamiento de los salarios, pese a que desde la compañía respondieron que en lo que va de 2019 ya entregaron un 30% de incremento. Por este motivo, Malvido consideró que la medida de fuerza es “inconcebible”.

El paro que se prolongará durante el sábado y el domingo afectará 650 vuelos, que se traduce en 75.000 pasajeros.

El jefe del gremio de los pilotos de APLA dijo el jueves que mantenía firma la decisión de frenar todos los servicios de vuelos durante el fin de semana y desafió a Alberto Fernández. “Me parece muy bien que pida que no haya paro, pero nosotros estamos hace 11 meses con salarios congelados”, lanzó.

En este sentido, pese a que tanto APLA como UALA ratificaron el paro, el titular de la compañía advirtió que “si el Estado Nacional dicta la conciliación obligatoria, no pueden parar”.

Malvido dijo que la del fin de semana será la decimocuarta medida de fuerza del año, lo que lastima la “credibilidad” de la compañía. “Es dramático que los argentinos tengan que pensar en volar en otra línea aérea porque estos señores deciden que es el momento de hacer un conflicto de este tipo”.

