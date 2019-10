Manes en #ForoCAME: “Si no tenemos un proyecto colectivo de país, en 10 años vamos a estar peor que ahora y hablando de lo mismo”

“Si no tenemos un proyecto colectivo de país, en 10 años vamos a estar peor que ahora y hablando de lo mismo”

Facundo Manes fue el encargado de abrir las conferencias el jueves en el XVIII Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo que se desarrolla en el auditorio CAME de Buenos Aires hasta este viernes. “En Argentina si no tenemos un plan, estaremos acá hablando de lo mismo y con tapas de pobreza”, sentenció el neurólogo y aseguró que “”no invertir en el cerebro de los argentinos es una hipoteca social”.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realiza desde este jueves el Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo y Seminario Internacional de Centros Comerciales Abiertos (CCA), encuentros que congregan a dirigentes, empresarios y emprendedores de todos los rincones del país para destacar la importancia de las actividades turísticas y comerciales como eslabón clave de desarrollo.

El evento convocó a más de 500 empresarios de todo el país y el neurólogo Facundo Manes fue quien abrió el jueves las disertaciones en el Salón Auditorio de CAME, 25 de Mayo 457 (CABA).

Manes inició su alocución con el planteo de que Argentina tiene un problema de conducta.

Lamentó que en Argentina no podemos tener un plan ni de cuatro años y marcó que el problema es que “no reconocemos donde estamos parados”.

Como dato, advirtió que en términos de recursos naturales percápita estamos a mitad de la tabla. “Australia tiene cuatro veces más y se dio cuenta que la mayor riqueza del país es el cerebro . Hay que seguir apostando al campo y las demás áreas, pero no alcanza si no apostamos al conocimiento”, planteó.

“Deberíamos invertir en generar conocimiento propio. Los países desarrollados invierten 4 por ciento del PBI en conocimiento y nosotros 0.5”, detalló.

Manes indicó que tener un Proyecto de país y entender que los que invierten más en investigación y conocimiento son más desarrollados, nos permitirá avanzar. “Para eso necesitamos un pueblo nutrido y educado, pero no tenemos un proyecto de país para los 50 millones”, señaló.

Facundo Manes, tiene un Doctorado en Ciencias, Universidad de Cambridge. Es fundador de la Fundación INECO para la investigación en neurociencias y del Instituto de Neurociencias de la Universidad Favaloro, Argentina. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. Profesor, Favaloro University (Arg.), University of California, San Francisco -UCSF- (USA). Consultor en Neuroimágenes y Neuropsicología. Cognition and Brain Sciences Unit. Medical Research Council. Cambridge, Inglaterra. Presidente Electo de la International Society for Frontotemporal Dementia.

