Por el fallo de la Corte que le dio la razón a Misiones y a otras 14 provincias, a partir de este viernes la Nación debe depositar la coparticipación “completa”

La oficialización del fallo de Corte Suprema que le dio la razón a presentaciones formuladas por Misiones y otras 14 provincias en defensa de los recursos coparticipables, obliga a la Nación a volver a depositar a partir de hoy los fondos de las provincias como se hacía antes de la reducción de IVA y Ganancias dispuesta por el Gobierno nacional y a reintegrar lo descontado durante parte de agosto y septiembre. La administración de Macri pidió a la corte que convoque a una audiencia pública con los 15 gobernadores para discutir la instrumentación de lo dispuesto por el Supremo Tribunal, algo que las provincias entienden innecesario.

A partir de hoy Misiones debería volver a recibir depósitos por coparticipación similares a los que recibía antes de la entrada en vigencia de la eliminación del IVA para alimentos básicos y la devolución de Ganancias para un amplio segmento de los trabajadores alcanzados por ese tributo. Ese sería el primer efecto concreto de la presentación formulada por el Gobierno provincial ante la Corte Suprema de Justicia en reclamo ante medidas dispuestas por la administración nacional que la provincia consideró inconstitucionales y antifederales.

Se trató de la primera demanda que formuló Misiones en materia de distribución de recursos coparticipables, una decisión trascendental y no exenta de riesgos porque lo que resolviera la Corte quedaría como precedente para futuras administraciones. Una presentación sólidamente fundamentada desarrollada en 71 folios que hizo causa común con demandas similares de otras 14 provincias, resultó clave para garantizar los recursos de la provincia frente a una medida unilateral adoptada por el Gobierno nacional y para establecer jurisprudencia en defensa del federalismo.

Más allá de que la Corte haya reconocido a través de un fallo la pertinencia de los reclamos formulados por Misiones, todo indica que el Gobierno nacional no repondrá inmediatamente la coparticipación perdida por las provincias y mucho menos devolverá los recursos coparticipables resignados durante el último mes y medio, cifra que para Misiones solo en septiembre, asciende a alrededor de 150 millones de pesos según cifras aportadas por el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán.

La administración nacional presentó ayer un escrito ante la Corte Suprema de Justicia en el que le pide que le aclare cómo debería implementar la cautelar que lo obliga a devolver a las provincias la quita en el IVA a los alimentos y la devolución de Ganancias a los empleados registrados.

Además solicitó al supremo tribunal que convoque, como mediador, a una “audiencia pública” entre el Estado Nacional y las provincias.

Lo que busca el Gobierno de Macri, además de ganar tiempo para no tener que asumir un costo fiscal en el tramo final de la campaña, con el pedido de una audiencia pública es hacer correr a los gobernadores con el costo político de retrotraer medidas que fueron anunciadas como un alivio a los castigados bolsillos de los asalariados, aunque en definitiva no tuvieron el resultado esperado, especialmente la eliminación del IVA a alimentos que no logró reducir la inflación en ese tipo de productos.

Los gobernadores acuciados por la necesidad de contar con los recursos que les corresponden a sus administraciones, necesidad que se profundiza dada la recesión que arrastra la economía argentina, no quieren saber nada con audiencias públicas que demoren la instrumentación del fallo a través del cual la Corte ya les dio la razón. Entienden que el momento de reunirse a negociar en términos políticos con la Nación era antes del anuncio de las medidas o incluso en las semanas posteriores, cuando varias jurisdicciones -entre ellas Misiones- pidieron abrir una instancia de negociación lo que fue desestimado por un Gobierno nacional que mandó a los gobernadores a “poner el hombro”.

Con el respaldo de un fallo de la Corte que les da la razón, las provincias entienden que hay “cosa juzgada” y no es tiempo de parlamentar sino de acatar lo que dispuso la justicia.

Mientras más tiempo pase sin que la administración de Macri acate la cautelar dispuesta por la Corte, mayor será el problema que enfrentará la próxima administración nacional porque cada día que pase sin que las provincias reciban la coparticipación que les corresponde, mayor será la deuda que acumule la Nación.