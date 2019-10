XVIII Foro de Ciudad, Comercio y Turismo de CAME: Empresarios plantean descentralizar los grandes centros industriales y desarrollar las regiones

Junto a integrantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, quien preside el organismo, brindó una conferencia de prensa tras la apertura del XVIII Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo que se desarrolla este jueves y viernes en el Salón Auditorio del organismo en CABA. Afirmó que el desafío es descentralizar los grandes centros industriales para potenciar las economías regionales y brindó detalles sobre la flamante plataforma de CAME que servirá para comercializar productos regionales y que el dinero se genere y circule en el ámbito local.

Inició este jueves el XVIII Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo. Del evento participan más de 500, empresarios y emprendedores de todos los rincones del país y buscan destacar la importancia de las actividades turísticas y comerciales como eslabón clave de desarrollo. El objetivo es generar espacios de debate, de sensibilización y de difusión de experiencias. Asimismo, busca resaltar la importancia de las actividades turísticas y comerciales como eslabón clave de desarrollo, y dar a conocer las bondades de los Centros Comerciales Abiertos (CCA) para promover el fortalecimiento de ciudades y revitalizar las áreas comerciales urbanas.

Gerardo Díaz Beltrán, brindó una conferencia de prensa junto a Pablo Vernengo, Director Ejecutivo de Economías Regionales de CAME; Juan Bazan, Director Ejecutivo de Jóvenes CAME; José Lios Lopetegui, Titular Comercio Exterior de CAME; Fabricio Giambattista y Gregorio Werchow, directivos de turismo; Fabián Tarrio, Titular Comercio de CAME; Pedro Casales, secretario de Industria de CAME.

El presidente de CAME señaló que una de las grandes fortalezas que tiene la Confederación que preside es el federalismo que han alcanzado. Asimismo, dijo que trabajan todos juntos buscando la inserción del sector Pyme. “Representamos con certeza 500 mil pymes de las 800 mil registradas en el país y esto nos permite decir que generamos más del 40 por ciento del PBI de la economía nacional”, detalló al tiempo que remarcó la importancia de la Pymes en la economía regional.

“Es importante entender que, si desarrollamos regiones, desarrollamos provincias y desarrollamos ciudades. Cada provincia debe tener industria”, subrayó.

El presidente de CAME cuestionó la presión tributaria que enfrentan los empresarios en el país y aseguró que es uno de los grandes problemas. “Estamos abocados para hacer entender la necesidad de sacar esa presión tributaria que está alentando la informalidad”, dijo.

Plataforma tienda CAME para potenciar a las pymes en las regiones

Beltrán sostuvo que en el marco de un contexto complejo para las Pymes es que están desarrollando estrategias que sirvan para abaratar costos a las pequeñas empresas, dar oportunidad y generar actividad dentro de las regiones. En este sentido, contó que lanzaron en Salta la plataforma digital tienda CAME que permitirá que el dinero que se genera regionalmente y que circula, se quede en la Región. Adelantó que la idea es llevar esta plataforma a las 23 provincias para circular y potenciar localmente la economía regional.

La plataforma tendrá todo lo que se comercializa en la región con un bajo costo en relación a otras plataformas de venta. Tendrá una tarjeta de pago que será un soporte digital para todas las pymes. También habrá CAME envío que se encargará de distribuir localmente todo lo que se comercialice.

El presidente de CAME afirmó que no escapan a la responsabilidad social que tienen y por ello generan herramientas para potenciar a las pequeñas y medianas empresas.

“Las pymes necesitamos tener políticas de Estado”

Beltrán también insistió en la necesidad de que se generen políticas de Estado para que las pymes “no mueran”. Al respecto indicó que es importante que cada vez más pymes puedan ser exportadoras. “La salida es fortificar el mercado interno, pero para desarrollar las pymes necesitamos exportar y para ello necesitamos políticas de Estado”, remarcó. En la misma línea aseveró que hay una gran potencialidad para abastecer al mercado europeo, es por ello que manifestó el anhelo de que se pueda dar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Disertantes de nivel en la apertura del XVIII Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo

Durante la primera jornada la apertura de las disertaciones estuvo a cargo del Dr. Facundo Manes, quien disertó sobre la “Revolución del conocimiento como Motor del proyecto argentino”. A continuación, el Dr. Alejandro Prince, director de Prince Consulting, desarrolló conceptos, impacto, beneficios y alcances en el desarrollo urbano para encaminarnos “Hacia ciudades inteligentes”.

Los temas que completan la agenda de los dos días, con debates, conferencias y exposiciones, fueron pensados para desarrollar e intercambiar experiencias sobre aspectos clave que fomentan el desarrollo del sector turístico. Entre los más relevantes se destacan:

– La Mujer en el turismo

– Poner en valor aquello que somos

– Hacia una perspectiva de género en el liderazgo del sector turístico

– Sistema de Inteligencia Turística de la Ciudad de Buenos Aires

– El impacto turístico en la Argentina

– Situación del Turismo Mundial y perspectivas de Argentina

– Incorporación tecnológica en Centros Comerciales Abiertos

– Presentación y lanzamiento de CAME Tienda, CAME Pagos y CAME