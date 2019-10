Un proyecto de ley busca que los bares y restaurantes misioneros sirvan agua potable gratis

El proyecto de ley tomó estado parlamentario y suscitó una polémica entre la legisladora que lo elaboró y los gastronómicos. La funcionaria sostiene que es “garantizar el acceso a un derecho humano” mientras que desde el rubro implicado por esta posible ley afirman que “los turistas no toman agua potable”.

Ana Minder en Canal 12.

La diputada radical del bloque de Cambiemos Anita Minder presentó el proyecto de ley denominado “Ley de Jarras”, el cual busca que en caso de que se solicite, a los consumidores de bares y restaurantes se les sirva una jarra con agua potable –de la canilla– para acompañar sus comidas o bebidas.

No se trata de un lujo, sino una necesidad básica

La Diputada aclaró que la Ley no busca que se sirva agua mineral, sino simplemente “agua potable y bebible”.

Minder destacó que “el agua es un derecho humano y ya se ha demostrado en varias partes del mundo e incluso del país –Santa Fe y Rosario fueron las pioneras en este tema- es que si bien a prima facie se puede parecer que implica un costo adicional para las empresas, también se ha visto que la gente cuando no gasta en el agua mineral, consume alguna otra cosa como un postre u otra cosa que tal vez no consumiría”.

“Anita” Minder, la diputada provincial que presentó el proyecto.

Además dijo que en Misiones, donde hay un gran tránsito de turistas, este tipo de medidas son del agrado de los pasajeros. Destacó que busca que la Ley “tenga más que ver con la empatía, el buen trato y una consideración”.

El proyecto busca que esta opción esté disponible “más que nada en los lugares donde se ofrecen comidas o bebidas”, según contó Minder; pero también contó que tratarán de articular para que en eventos públicos también siempre haya agua potable disponible.

Gastronómicos aún sin demasiada información sobre el proyecto

Gustavo Alvarenga en Canal 12.

Desde la otra campana, Gustavo Alvarenga, de la Asociación Misionera de Bares, Restaurantes y Afines (AMBRHA), dijo que todavía no ha tomado contacto con la Diputada para hablar respecto a este tema.

“Yo me entero de esto por otro medio, me dijeron que el proyecto era obligar a todos los comercios a poner una mesa de agua en todas las mesas”, dijo el referente con un dejo de inconformidad por haberse enterado “por terceros”.

Dijo que “ésto pasa porque todavía no ha habido una comunicación, como no sé bien de qué se trata el proyecto no puedo dar una opinión cabal”.

“Todo lo que sea para mejorar la atención al cliente, yo creo que está buenísimo”.

Por otra parte afirmó que “nosotros tenemos mucha gente de afuera y ellos no toman agua potable, como nos pasa a nosotros cuando vamos al extranjero y tenemos una desconfianza a tomar agua potable”.

El proyecto tomó estado parlamentario y aún falta su tratamiento en comisión y posterior dictamen. Seguramente los gastronómicos plantearán sus dudas respecto a la “Ley de Jarras” y se buscará una solución que los deje conforme y se pueda añadir esta opción en los bares y restaurantes de Misiones.

DL / EP