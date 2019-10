En Oberá, Gabriela Michetti aseguró: “Es la primera vez en la historia que el Senado puede entregar todas las cuentas en orden”

La vicepresidenta estuvo en la Capital del Monte y defendió su gestión como presidenta de la Cámara Alta. También volvió a manifestarse en contra de la despenalización del aborto y afirmó que “en este momento del país y del mundo es muy importante que los pastores recen por la luz dentro de cada uno de nosotros”.

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, volvió a visitar Misiones y estuvo estar tarde en Oberá para llevar a cabo una Reunión Pastoral en una iglesia de esa ciudad. Estuvo acompañada por el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco y el secretario de Culto, Alfredo Abriani.

En la Capital del Monte, Michetti defendió su gestión como presidenta de la Cámara de Senadores y aseguró que el 10 de diciembre va a entregar un Senado “en orden y con todas las cuentas transparentes”.

“Es la primera vez en la historia que el Senado puede entregar todas las cuentas en orden, eso es una maravilla”, sostuvo.

En la línea con lo anterior, la funcionaria sostuvo que lograron ahorrar un 30% el presupuesto de la Cámara Alta. “Ese dinero proviene de los impuestos de la gente y lo hemos achicado”, recalcó.

Frente a miembros de la iglesia, Michetti a manifestarse en contra de la despenalización del aborto, argumentando que “defiende la vida desde su concepción” y que “el embrión es la primera etapa del ser humano”.

Foto: gentileza Infober

“El primero de los valores, el fundante, es el de la vida, no hay ninguna otra cosa si no hay vida. Cómo no vamos a defender la vida desde el mismo instante de su concepción… el embrión es la primera etapa del ser humano”, sostuvo.

En su exposición, la vicepresidenta afirmó que en estos momentos del país y del mundo “es muy importante que los pastores recen por la luz dentro de cada uno de nosotros”.